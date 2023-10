Temps de lecture estimé : 4 à 5 minutes

TORONTO — Des chercheurs ont découvert ce qui se rapproche le plus d’un interrupteur pour le cancer : une section protéique spécifique qui a la capacité de déclencher la mort d’une cellule cancéreuse.

Une équipe du Comprehensive Cancer Center de l’UC Davis a identifié un épitope sur un récepteur cellulaire CD95 capable de déclencher une réaction en chaîne qui ordonne aux cellules de s’autodétruire, ce qui, selon les chercheurs, pourrait être exploité pour de nouveaux traitements visant à arrêter les cellules cancéreuses. leurs traces.

Les scientifiques savent depuis longtemps que le récepteur CD95, connu sous le nom de Fas, détient la clé de la destruction des cellules – on l’appelle souvent « récepteur de la mort ».

Mais jusqu’à présent, affirment les chercheurs, ils n’ont pas pu faire grand-chose avec ces connaissances. Leurs conclusions sont décrites dans un article publié plus tôt ce mois-ci dans la revue à comité de lecture Journal de la nature Mort cellulaire et différenciation.

“Nous avons trouvé l’épitope le plus critique pour la signalisation cytotoxique du Fas, ainsi que pour la fonction antitumorale des lymphocytes CAR T”, Jogender Tushir-Singh, auteur principal de l’étude et professeur agrégé au département de microbiologie médicale et d’immunologie. à l’UC Davis Health and School of Medicine, a déclaré dans un communiqué de presse.

“Les efforts précédents pour cibler ce récepteur ont échoué. Mais maintenant que nous avons identifié cet épitope, il pourrait y avoir une voie thérapeutique pour cibler Fas dans les tumeurs.”

Un épitope est un groupe d’acides aminés ou de produits chimiques, faisant généralement partie d’une protéine, qui se trouve à la surface d’une molécule et peut être reconnu par le système immunitaire de l’organisme, en particulier par un anticorps, un récepteur de lymphocytes B ou un récepteur de lymphocytes T. Lorsque des cellules immunitaires spécifiques interagissent avec le bon épitope, cela revient à allumer la mèche d’un explosif, provoquant l’activation de protéines – et, dans le cas de cet épitope crucial sur Fas, conduisant à la mort cellulaire.

Les chercheurs pensent qu’ils peuvent désormais commencer à développer des anticorps qui utilisent sélectivement cet épitope nouvellement identifié pour se lier au Fas et l’activer dans les cellules cancéreuses des tumeurs solides, provoquant ainsi la mort cellulaire.

Les chercheurs pensent également que ces travaux pourraient avoir identifié un moyen par lequel les traitements actuels pourraient être rendus plus efficaces et provoquer la mort des cellules cancéreuses comme effet secondaire tout en ciblant d’autres zones du cancer.

Les complications du traitement du cancer

Il existe de nombreuses thérapies pour lutter contre le cancer, mais si un cancer réapparaît malgré la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, les médecins essaieront souvent les immunothérapies, qui sont des thérapies qui renforcent le système immunitaire pour aider l’organisme à détruire le cancer.

Les thérapies immunitaires basées sur les cellules CAR T en sont un exemple, dans lesquelles les chercheurs modifient les cellules T d’un patient en leur greffant un anticorps spécifique ciblant la tumeur pour les guider dans l’attaque des cellules tumorales.

Cette thérapie s’est révélée prometteuse dans la lutte contre la leucémie et d’autres cancers du sang, mais n’a pas encore beaucoup progressé dans les tumeurs solides telles que le cancer de l’ovaire, le cancer du sein et le cancer du poumon en raison de leurs environnements complètement différents.

“On les appelle souvent tumeurs froides parce que les cellules immunitaires ne peuvent tout simplement pas pénétrer dans les microenvironnements pour produire un effet thérapeutique”, a déclaré Tushir-Singh. “Peu importe la façon dont nous concevons les anticorps activant les récepteurs immunitaires et les lymphocytes T s’ils ne peuvent pas se rapprocher des cellules tumorales. Par conséquent, nous devons créer des espaces pour que les lymphocytes T puissent s’infiltrer.”

Cette porte d’entrée vers les tumeurs solides que les chercheurs recherchaient pourrait être Fas, le récepteur de la mort. Les médicaments qui stimulent l’activation des récepteurs de mort pourraient non seulement tuer davantage de cellules cancéreuses, mais également créer l’ouverture nécessaire pour administrer davantage de produits thérapeutiques dans la tumeur elle-même.

Et l’identification de cet épitope crucial vient peut-être d’ouvrir cette porte.

‘Effet spectateur’

Les chercheurs espèrent pouvoir développer des anticorps ciblant cet épitope pour déclencher la mort des cellules cancéreuses, tout en identifiant la présence de cet épitope dans les cellules d’un patient pour lui donner une meilleure idée de la manière d’exploiter la thérapie immunitaire par cellules CAR-T. .

Un médicament ciblant cet épitope spécifique pourrait générer un « effet spectateur » en conjonction avec la thérapie immunitaire par cellules CAR T, dans laquelle toutes les cellules cancéreuses dépourvues de la molécule que la thérapie par cellules CAR T est conçue pour détruire peuvent être éliminées par le médicament. ciblant cet épitope nouvellement identifié.

Dans des études précédentes, l’effet spectateur n’a pas fonctionné car les récepteurs qui inhibent la mort cellulaire se lient mieux aux thérapies tentant de cibler le Fas. Cibler des anticorps dirigés contre cet épitope pourrait changer cela.

L’étude a également révélé que les patients qui avaient une version mutée de cet épitope spécifique sur leurs récepteurs Fas ne répondaient pas du tout à la thérapie immunitaire par cellules CAR-T, signalant que cet épitope peut également servir de biomarqueur pour l’efficacité de cette thérapie existante. .

“Nous devrions connaître le statut Fas d’un patient – en particulier les mutations autour de l’épitope découvert – avant même d’envisager de lui administrer CAR T”, a déclaré Tushir-Singh. “Il s’agit d’un marqueur définitif de l’efficacité du traitement par des tiers de la thérapie CAR T. Mais plus important encore, cela ouvre la voie au développement d’anticorps qui activent Fas, tuent sélectivement les cellules tumorales et soutiennent potentiellement la thérapie par cellules CAR T dans les tumeurs solides.”

Jusqu’à présent, aucun anticorps développé pour cibler le Fas n’a fait l’objet d’essais cliniques. Les chercheurs espèrent qu’avec ces nouvelles connaissances sur la meilleure façon d’activer ces récepteurs de mort, nous pourrons bientôt constater ce changement.

