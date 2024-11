Des chercheurs ont découvert un moyen incroyable d’arrêter les cauchemars

On ne comprend pas vraiment pourquoi on rêve. C’est une chose qui déconcerte les scientifiques depuis des décennies. Cependant, les chercheurs ont peut-être trouvé un moyen simple d’arrêter les cauchemars. Une étude de 2022, portant sur 36 patients diagnostiqués avec un trouble cauchemardesque, montre que nous pouvons utiliser deux thérapies simples pour changer la façon dont notre esprit gère les mauvais rêves.

L’astuce, l’étude montreconsiste à réécrire ces cauchemars et à diffuser ensuite un son que notre cerveau peut associer à une expérience positive. L’idée était qu’en jouant un seul accord au piano, nous pourrions peut-être changer la façon dont les rêves de quelqu’un se réalisent.

Vous voyez, les cauchemars sont assez courants, et je ne parle pas seulement des cas standards de quelques mauvais rêves ici et là. Non, certaines personnes font des cauchemars constants, ce qui entraîne une mauvaise qualité de sommeil, qui peut ensuite être liée à un ensemble d’autres problèmes liés à la santé. Alors, comment arrêter les cauchemars sans être envahissants pour les personnes qui en souffrent ?

Une femme qui dort confortablement dans son lit. Source de l’image : Jacob Lund/Adobe

C’est la question à laquelle les chercheurs ont tenté de répondre dans une étude publiée dans Biologie actuelle en 2022. Dans leurs découvertes, les chercheurs expliquent comment ils ont utilisé la thérapie de répétition par imagerie pour amener les patients à réécrire leurs cauchemars les plus fréquents et les plus pires afin de leur donner une fin plus heureuse. Ensuite, les patients « répétaient » ce cauchemar en se répétant sans cesse la version réécrite.

Technologie. Divertissement. Science. Votre boîte de réception. Inscrivez-vous pour recevoir les actualités technologiques et de divertissement les plus intéressantes. En m’inscrivant, j’accepte le Conditions d’utilisation et j’ai examiné les Avis de confidentialité.

L’idée ici était que vous pouviez mettre fin aux cauchemars fréquents en les écrasant avec d’autres histoires. Il s’agit d’un traitement qui réduit la fréquence et la gravité des cauchemars chez certains patients. Cependant, ce n’est pas efficace pour tout le monde. C’est là que l’on retrouve la deuxième partie des thérapies thérapeutiques utilisées par les chercheurs : la réactivation ciblée de la mémoire ou TMR.

Le TMR utilise essentiellement des sons pour entraîner certains stimuli à s’activer pendant que les gens dorment, et les chercheurs espéraient qu’en combinant le TMR avec une thérapie par répétition d’images, ils pourraient garantir que les patients souffrant de cauchemars se souviennent réellement de la version réécrite de leurs cauchemars.

Et, jusqu’à présent, cela semble plutôt bien fonctionner pour arrêter les cauchemars. Sur la base des résultats détaillés de l’étude, le groupe TMR a commencé avec environ 2,94 cauchemars hebdomadaires. Cependant, à la fin, le nombre de cauchemars hebdomadaires du groupe TMR était tombé à seulement 0,19. Le groupe témoin, en revanche, a commencé avec 2,58 cauchemars par semaine et a terminé avec 1,02 cauchemars hebdomadaires.

De plus, les chercheurs affirment que le groupe TMR a signalé une augmentation globale des rêves plus heureux, ce qui constitue une belle amélioration pour beaucoup. Et il ne semble pas non plus que ce traitement disparaisse trop rapidement. Au cours d’un suivi de trois mois, ils ont découvert que le nombre de cauchemars hebdomadaires du groupe témoin n’avait augmenté que de 1,48 par semaine, et que le groupe TMR a signalé une augmentation à 0,33.

Ainsi, même si cela n’a pas complètement arrêté les cauchemars, cela les a considérablement réduits, et cette réduction a principalement touché bon nombre de ces patients. Reste à savoir si cela continue ou non deux ans plus tard. Mais il est bon de savoir que les scientifiques ont réalisé des avancées significatives comme celle-ci, surtout si l’on considère les efforts déployés par les scientifiques pour contrôler vos rêves.