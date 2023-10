Des chercheurs nationaux se prononcent sur l’avenir de l’IA lors du symposium de l’État de l’Ohio

Des chercheurs de tout le pays dans plusieurs disciplines ont discuté de l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) et des questions éthiques que la technologie soulève lors d’un symposium le 22 septembre à l’Ohio State University. Centré sur le thème « La justice IA est-elle possible ? le symposium a exploré des sujets incluant l’utilisation de l’IA dans les sciences de l’environnement, la justice pénale et les arts.

L’Institut des sciences humaines de l’État de l’Ohio et le Collège des arts et des sciences ont présenté le symposium à l’Ohio Union dans le cadre d’un projet commun sur l’intelligence artificielle dans l’ingénierie, les arts et les sciences humaines.

« L’objectif de ce projet est l’interaction entre les différentes perspectives », a déclaré Barry Shank, directeur du Humanities Institute. « Nous pouvons aborder des thèmes communs, nous pouvons aborder des différences de point de vue. »

De nombreux scientifiques, futurologues et philosophes prédisent que l’utilisation de l’IA entraînera des avancées technologiques dans les années à venir. Toutefois, les progrès potentiels doivent être accompagnés de mesures de protection visant à protéger la vie privée des individus, la sécurité de l’emploi et la sécurité personnelle, a déclaré Roman Yampolskiy, professeur agrégé de génie informatique et d’informatique à l’Université de Louisville.

« Nous ne pouvons pas contrôler indéfiniment des machines plus intelligentes que nous », a-t-il déclaré. « C’est problématique. »

Bien que l’IA représente des menaces qui restent à déterminer, la technologie a une myriade d’utilisations positives, notamment en permettant des progrès dans les sciences de l’environnement, a déclaré Wai Chee Dimock, professeur émérite d’études américaines et d’anglais à l’Université de Yale.

« L’IA peut intervenir de manière à soutenir à la fois les écosystèmes non humains et les communautés humaines, en particulier les communautés autochtones », a-t-elle déclaré.

Dimock a discuté du partenariat entre la tribu autochtone Tembé au Brésil et l’organisation à but non lucratif Rainforest Connection de San Francisco. Grâce à ce partenariat, le peuple Tembé utilise des téléphones portables recyclés pour surveiller l’exploitation forestière illégale dans la forêt amazonienne.

« C’est un type de téléphone très, très avancé », a-t-elle déclaré, « et il est fabriqué par des étudiants STEM. »

Dimock a également partagé des détails sur la technologie basée sur l’IA construite par l’Université Cornell et l’Université d’Hawaï et utilisée pour surveiller la santé des récifs coralliens transplantés et résistants à la chaleur à Mo’orea, en Polynésie française.

« L’IA et les capteurs de puissance peuvent faire un bien meilleur travail que (les humains) » pour surveiller les récifs coralliens dans des endroits éloignés, a-t-elle déclaré. « Nous ne sommes pas doués pour analyser des masses de données. L’IA peut le faire.

Mathias Risse, directeur du Carr Center for Human Rights Policy de l’Université Harvard, a déclaré que l’essor accéléré de l’IA a déclenché un débat sur la question de savoir si la technologie finira par développer une forme de conscience comparable à celle des humains.

Un point clé du débat, a-t-il déclaré, est de savoir si cette technologie devrait bénéficier des droits accordés aux humains, tels que la liberté de décider du type de travail à exercer.

« C’est une époque fascinante pour les philosophes », a déclaré Risse. « Ces questions revêtent un nouveau type d’urgence dans le contexte de l’intelligence artificielle. »