Des chercheurs mexicains exhument 53 sacs de restes humains après qu’un chien a été aperçu portant une main humaine

Environ 53 sacs de restes humains ont été découverts depuis fin octobre dans une tombe de fortune dans la ville mexicaine d’Irapuato, une fouille qui a commencé après que des habitants ont signalé avoir vu un chien marcher avec une main humaine dans la bouche.

Irapuato se trouve à Guanajuato, qui a le taux d’homicides le plus élevé des 32 États du Mexique. La violence est principalement motivée par une guerre de plusieurs années entre le cartel de Jalisco et le cartel de Sinaloa.

Bibiana Mendoza, 32 ans, a déclaré à l’Agence France-Presse qu’elle était venue à Irapuato à la recherche de son frère après avoir entendu des informations selon lesquelles le chien transportait une main humaine.

“Pendant que des gens du monde entier célébraient le festival Cervantino, nous déterrions des corps, et en même temps, je pensais que c’était inutile car ils enterraient plus de gens ailleurs”, a déclaré Mendoza au média.

Mendoza, qui a fondé une organisation de femmes qui recherche les personnes disparues, travaille avec des experts médico-légaux pour identifier les restes humains qui ont été retrouvés dans 53 sacs.

UN CARTEL MEXICAIN DE LA DROGUE SANCTIONNÉ PAR LE TRÉSOR AMÉRICAIN POUR LA DISTRIBUTION DE FENTANYL ARC-EN-CIEL

L’État de Guanajuato, situé dans le centre du Mexique, a connu ces derniers mois de violents affrontements entre cartels et forces de l’ordre. Dimanche, plusieurs membres d’un cartel ont été tués après avoir attaqué un poste de police à Celaya, une ville à environ 40 miles à l’est d’Irapuato, où les restes humains ont été retrouvés.

Le 9 novembre, une fusillade dans un bar d’Apaseo el Alto, Guanajuato, a fait neuf morts.

Outre la violence liée au trafic de drogue, les cartels se font également la guerre pour le vol de carburant.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La violence des gangs, souvent associée au vol de pétrole et de gaz naturel de la compagnie pétrolière d’État et d’autres fournisseurs, se produit à Guanajuato, principalement dans les régions du sud et du centre de l’État”, a écrit le département d’État américain dans un avis aux voyageurs. mois. “Le nombre élevé de meurtres dans la région sud de l’État associés à la violence liée aux cartels est particulièrement préoccupant.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.