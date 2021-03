Les responsables locaux auraient toujours le pouvoir d’imposer des restrictions plus strictes en réponse aux cas de COVID-19 dans leurs communautés et l’utilisation d’un masque facial serait toujours nécessaire dans les écoles K-12 pour le reste de cette année scolaire, a déclaré Holcomb. Il a exhorté les habitants à continuer de porter des masques en public et à ce que les bars et les restaurants continuent d’espacer leurs tables.

Les études des Centers for Disease Control and Prevention ont montré que plus de matériau de masque vaut généralement mieux que moins. Une étude du CDC a montré que le double-masquage peut réduire considérablement la propagation du coronavirus. Aux États-Unis, environ 30 millions de personnes ont contracté le virus et 544 000 personnes en sont mortes, selon l’Université Johns Hopkins.

