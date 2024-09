Des chercheurs mettent en garde contre la méchanceté d’un groupe alimentaire entier

Les scientifiques spécialisés dans l’alimentation suggèrent que les facteurs liés au mode de vie pourraient être davantage responsables d’effets néfastes sur la santé que la consommation d’aliments ultra-transformés, ce qui remet en cause les recommandations actuelles en matière de santé publique.

Perspective: Aliments ultra-transformés et santé : interprétons-nous correctement les preuves disponibles ? Crédit d’image : Rimma Bondarenko/Shutterstock

Dans un récent article de perspective publié dans le Journal européen de nutrition cliniqueles chercheurs ont discuté d’études épidémiologiques sur les effets de la consommation d’aliments ultra-transformés (UPF) sur la santé humaine.

Ils concluent qu’il n’existe pas suffisamment de preuves indiquant que l’ultra-traitement en particulier, et non d’autres facteurs de confusion, est à l’origine des résultats indésirables observés.

Facteurs de confusion et comportements des mandataires

Plusieurs études récentes ont mis en évidence des associations entre la consommation d’UPF et des effets néfastes sur la santé, notamment des risques accrus d’obésité, de surpoids, de maladies cardiaques, de diabète de type 2 et de cancer. Les chercheurs ont également découvert que les individus consommant la plus grande quantité d’UPF peuvent être exposés à un risque plus élevé de mortalité toutes causes confondues.

Les résultats des études montrant des corrélations entre la consommation d’UPF et une mauvaise santé ont souvent été interprétés de manière causale, c’est-à-dire que la consommation d’UPF entraîne de mauvais résultats en matière de santé. Cependant, les études sont principalement observationnelles, de sorte que la causalité ne peut être déduite et que des facteurs de confusion peuvent jouer un rôle.

Dans ces études, les chercheurs doivent également supposer que les mesures des apports alimentaires sont précises et exactes, que la composition des aliments est connue et peut être caractérisée quantitativement, et que les résultats ne sont pas affectés par le stockage, la cuisson et la préparation des aliments. nourriture.

Un pas dans la bonne direction est une étude récente axée sur la contribution des émulsifiants, qui a révélé que certains (mais pas tous) étaient liés à la probabilité de développer certains cancers et au risque global de cancer. Cependant, les chercheurs préviennent qu’il est incorrect d’étendre ces résultats à tous les émulsifiants, car nombre d’entre eux n’étaient pas associés à un risque de cancer.

L’importance des analyses de sous-groupes

L’un des problèmes est que les études peuvent combiner différents groupes d’UPF en une seule catégorie et que de nombreux articles publiés ne mentionnent pas explicitement les analyses de sous-groupes. Cependant, même dans une seule étude, différents sous-groupes peuvent présenter des relations significativement différentes avec les résultats en matière de santé.

Par exemple, même si certains UPF (y compris les sauces, la margarine et les aliments contenant des graisses ultra-transformées) peuvent être associés à un risque plus élevé de diabète, de cancer ou de maladies cardiaques, il existe des indications que d’autres, comme les céréales ou les pains ultra-transformés. , peut être protecteur.

Une autre étude a révélé que la relation entre les maladies cardiaques et la consommation d’UPF est due à une consommation accrue de sauces, condiments et graisses ultra-transformés et à un apport plus faible en fibres. Une analyse du lien entre le décès par cancer colorectal et la consommation d’UPF a révélé que celui-ci était imputable à la consommation de glaces et de sorbets ultra-transformés.

De même, une étude liant la mortalité à la consommation d’UPF a révélé que l’essentiel de cette relation provenait des boissons ultra-transformées. Bien que l’incidence du cancer du sein ait été associée aux produits sucrés, elle n’est pas associée aux boissons sucrées. Aucune étude à ce jour n’a trouvé d’association entre les effets néfastes sur la santé et les légumes ou fruits ultra-transformés. L’absence d’analyses de sous-groupes dans de nombreuses études signifie que certains UPF peuvent être injustement regroupés avec ceux qui présentent des risques pour la santé plus importants, ce qui complique encore davantage les messages de santé publique.

Différences régionales et consommation UPF

Ainsi, les experts affirment que même si les personnes qui consomment la plus grande quantité d’UPF peuvent être confrontées aux risques globaux les plus élevés pour la santé, cela peut être imputable à un petit ensemble d’UPF plutôt qu’à l’ultra-traitement lui-même. Par exemple, certains produits d’origine animale ont été jugés malsains bien avant l’entrée en vigueur de la classification UPF actuelle.

Les relations observées peuvent être dues au fait que la consommation UPF est souvent un indicateur de modes de vie ou de régimes alimentaires non optimaux. Autrement dit, les personnes ayant une alimentation plus pauvre sont également plus susceptibles d’adopter des habitudes malsaines, comme fumer.

Il est important de noter que les résultats montrent également une hétérogénéité régionale significative. En moyenne, les Italiens consomment moins d’UPF ; là-bas, la mortalité toutes causes confondues augmente considérablement pour les personnes dont la consommation UPF contribue à environ 24 % de leur apport énergétique.

Les résultats concernant les pays où les gens consomment davantage d’UPF, comme la Grande-Bretagne, sont différents. La mortalité n’augmente que lorsque la consommation UPF dépasse 40 % de l’apport énergétique global. Cette variation régionale suggère que d’autres facteurs, tels que le mode de vie et les habitudes alimentaires, pourraient jouer un rôle plus important que la consommation UPF elle-même.

Notamment, des études n’ont révélé aucun risque d’augmentation de la mortalité associé à la consommation d’UPF parmi les populations américaines à faible revenu qui dépendaient extrêmement des produits ultra-transformés. Puisqu’il est improbable que les UPF dans certains pays soient plus sains que dans d’autres, cela conforte l’idée selon laquelle des facteurs confondants, tels que des habitudes alimentaires plus larges ou le statut socio-économique, peuvent être à l’origine des différences observées.

Conclusions

Le renforcement des preuves actuelles nécessite de présenter les résultats pour tous les groupes de FPU et de ne pas les combiner en une seule catégorie. Les études doivent également examiner chaque étape du processus de préparation des aliments et les composés spécifiques qui pourraient contribuer aux effets néfastes sur la santé observés.

Si l’ultra-transformation n’est pas responsable des mauvais résultats en matière de santé, alors les recommandations de santé publique visant à limiter la consommation d’UPF n’amélioreront pas les résultats en matière de santé. Au lieu de cela, ils pourraient réduire l’accès à la nutrition des populations à faible revenu qui dépendent de ces produits.

Les preuves observationnelles des études actuelles peuvent être renforcées en utilisant des cadres expérimentaux qui explorent les fondements mécanistes et causals de ces relations. Des recherches expérimentales supplémentaires sont nécessaires pour étudier directement le lien de causalité entre la consommation d’UPF et les résultats en matière de santé, ce que les études observationnelles ne peuvent à elles seules établir. L’accent devrait également être mis sur les UPF qui peuvent être « nutritionnellement bénéfiques » et protéger contre certaines maladies ou effets néfastes sur la santé.