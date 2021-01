Le coronavirus pourrait causer de graves lésions cérébrales en raison de la réponse inflammatoire du corps à l’infection, selon de nouvelles recherches. Des analyses récentes ont révélé des saignements dans les régions du cerveau associés à la fréquence cardiaque, à la respiration et à l’odorat.

À l’aide d’un scanner IRM de haute puissance pour examiner le cerveau de patients décédés de Covid, des chercheurs américains du National Institute of Health (NIH) ont découvert des dommages au bulbe olfactif, une zone qui contrôle l’odorat, et au tronc cérébral, qui contrôle la respiration. et la fréquence cardiaque.

Écrivant dans le New England Journal of Medicine, l’auteur principal de l’étude, le Dr Avindra Nath, a déclaré que les chercheurs avaient découvert que le cerveau des patients atteints de Covid-19 «Peut être sensible aux lésions microvasculaires des vaisseaux sanguins.»

L’équipe a étudié le tissu cérébral de 19 personnes, âgées de 5 à 73 ans, décédées du coronavirus – certaines après une très courte période, d’autres après quelques mois. Beaucoup avaient des problèmes de santé sous-jacents, tels que le diabète ou l’obésité.

Nath, le directeur clinique de l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux, a déclaré que les chercheurs avaient été surpris par ce qu’ils avaient trouvé lors de l’étude des échantillons de tissus, écrivant: «Nous avons été complètement surpris.»

À l’origine, nous nous attendions à voir des dommages causés par un manque d’oxygène. Au lieu de cela, nous avons vu des zones multifocales de dommages qui sont généralement associées aux accidents vasculaires cérébraux et aux maladies neuroinflammatoires.

Les chercheurs ont également détaillé comment certains de leurs sujets avaient décrit des symptômes de détresse neurologique avant de mourir, tous sauf un montrant «Lésion microvasculaire» dans leurs scans cérébraux. Les scans de 10 patients ont révélé des complications de type AVC qui «Correspondait à des vaisseaux sanguins encombrés».

L’étude, quant à elle, n’a trouvé aucun signe d’infection à coronavirus dans le tissu cérébral réel, ce qui a conduit les scientifiques à conclure que les dommages découverts résultaient de «La réponse inflammatoire du corps au virus». Cependant, ils ont ajouté qu’il est possible que le virus ait déjà été éliminé du cerveau au moment de la mort.

«Jusqu’à présent, nos résultats suggèrent que les dommages que nous avons constatés n’ont peut-être pas été causés par le virus SRAS-CoV-2 qui infecte directement le cerveau». dit Nath. «À l’avenir, nous prévoyons d’étudier comment le COVID-19 nuit aux vaisseaux sanguins du cerveau et si cela produit certains des symptômes à court et à long terme que nous voyons chez les patients.»

Le coronavirus est généralement associé à des complications respiratoires, mais les résultats de l’équipe des NIH pourraient aider à expliquer les symptômes neurologiques subis par de nombreux patients Covid, allant des migraines et une perte de l’odorat, à un dysfonctionnement cognitif sévère.

Des lésions cérébrales ont également été trouvées dans les autopsies de ceux qui ont succombé à la grippe espagnole au début du 20e siècle. Certaines des personnes infectées par la grippe qui a tué environ 50 millions de personnes ont montré des signes de gonflement du cerveau, ou d’encéphalite virale, lorsque le virus de la grippe est entré dans le système nerveux central. D’autres qui ont survécu ont développé un parkinsonisme viral pour le reste de leur vie.

On ne sait pas encore si le coronavirus peut pénétrer dans le système nerveux central. Cependant, les complications neurologiques sont plus élevées que prévu chez les patients atteints de coronavirus. Une étude récente menée par des scientifiques de l’University College London a analysé 43 patients, âgés de 16 à 85 ans, dont 10 présentaient un dysfonctionnement cérébral, y compris un délire ou une psychose.

