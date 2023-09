Des chercheurs israéliens découvrent « quatre épées romaines vieilles de 1 900 ans et parfaitement conservées » dans une grotte de la mer Morte

Des chercheurs israéliens ont découvert « quatre épées romaines vieilles de 1.900 ans, parfaitement conservées » et une tête de javelot dans une « petite grotte cachée » près du rivage de la mer Morte, a annoncé mercredi l’autorité des antiquités du pays.

Les armes ont été trouvées près d’Ein Gedi après que des scientifiques se soient rendus sur place pour enquêter plus en détail sur une inscription trouvée sur une stalactite à l’intérieur de la même grotte il y a plusieurs décennies.

« La dissimulation des épées et du pilum dans de profondes fissures dans la grotte isolée au nord d’Ein Gedi laisse entendre que les armes ont été prises comme butin sur les soldats romains ou sur le champ de bataille, et délibérément cachées par les rebelles de Judée pour être réutilisées », Eitan Klein , directeur du Judean Desert Survey Project, a déclaré dans un communiqué publié par l’Autorité israélienne des antiquités.

« De toute évidence, les rebelles ne voulaient pas être arrêtés par les autorités romaines portant ces armes. Nous commençons tout juste les recherches sur la grotte et la cache d’armes qui y sont découvertes, dans le but de tenter de découvrir à qui appartenaient les épées et où, quand et par qui ils ont été fabriqués », a-t-il ajouté. « Nous allons essayer d’identifier l’événement historique qui a conduit à la mise en cache de ces armes dans la grotte et de déterminer si c’était au moment de la révolte de Bar Kokhba en 132-135 CE. »

L’Autorité israélienne des antiquités affirme que ses chercheurs affiliés ont fouillé des centaines de grottes dans le désert de Judée au cours des six dernières années « dans le but de sauver les vestiges archéologiques des mains des pilleurs ».

« L’équipe de Judean Desert Cave Survey… a été étonnée de trouver les quatre épées romaines dans une crevasse presque inaccessible au niveau supérieur de la grotte. Les épées étaient exceptionnellement bien conservées, et trois ont été trouvées avec la lame de fer à l’intérieur des fourreaux en bois. « , a-t-il ajouté.

« Des bandes de cuir et des objets en bois et en métal appartenant aux armes ont également été trouvés dans la crevasse. Les épées avaient des manches bien façonnés en bois ou en métal », a poursuivi l’Autorité israélienne des antiquités. « La longueur des lames de trois épées était de 24 à 26 pouces, leurs dimensions les identifiant comme des épées spatha romaines, et la quatrième était plus courte avec [an 18-inch] longue lame, identifiée comme une épée à pommeau annulaire.

« Les épées ont été soigneusement retirées de la crevasse dans la roche et transférées aux laboratoires climatisés de l’Autorité israélienne des antiquités à des fins de préservation et de conservation », a-t-il également indiqué. « L’examen initial de l’assemblage a confirmé qu’il s’agissait d’épées standards utilisées par les soldats romains stationnés en Judée à l’époque romaine. »