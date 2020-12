Une équipe de chercheurs d’origine indienne aux États-Unis a permis à leur corps d’agir essentiellement comme le lien entre la carte ou le smartphone et le lecteur ou scanner, permettant de transférer des informations en touchant simplement une surface. Frapper.

Le prototype, développé par des ingénieurs de l’Université Purdue, ne transfère pas encore d’argent, mais il s’agit de la première technologie capable de transmettre des informations d’un simple toucher du doigt.

Alors que le prototype est porté comme une montre, le corps d’un utilisateur peut être utilisé pour envoyer des informations telles qu’une photo ou un mot de passe lorsqu’il touche un capteur sur un ordinateur portable, ont déclaré les chercheurs.

«Nous sommes habitués à déverrouiller les appareils à l’aide de nos empreintes digitales, mais cette technologie ne reposerait pas sur la biométrie – elle reposerait sur des signaux numériques. Imaginez vous connecter à une application sur le téléphone de quelqu’un d’autre par simple toucher. , a déclaré Shreyas Sen, un employé de Purdue. professeur de génie électrique et informatique.

«Quoi que vous touchiez, il devient plus puissant à mesure que les informations numériques le traversent», a ajouté Sen dans l’étude publiée dans Transactions on Computer-Human Interaction, une revue de l’Association for Computing Machinery.

Shovan Maity a dirigé la recherche en tant que doctorant dans le laboratoire de Sen.

La technologie fonctionne en créant un «Internet» dans le corps que les smartphones, les montres intelligentes, les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline et autres dispositifs portables ou implantables peuvent utiliser pour transmettre des informations.

« Ces appareils communiquent généralement en utilisant des signaux Bluetooth qui ont tendance à sortir du corps. Un pirate informatique peut intercepter ces signaux à 10 mètres de distance », a déclaré Sen.

La technologie de Sen maintient plutôt les signaux dans le corps en les reliant dans une soi-disant «plage électro-quasi-statique» qui est beaucoup plus basse dans le spectre électromagnétique que les communications Bluetooth typiques.

Ce mécanisme permet le transfert d’informations en touchant simplement une surface.

Même si votre doigt planait à seulement un centimètre au-dessus d’une surface, les informations ne seraient pas transférées grâce à cette technologie sans un contact direct.

« Cela empêcherait un pirate de voler des informations privées, telles que des informations de carte de crédit, en interceptant les signaux », ont écrit les auteurs.

Les machines à cartes de crédit et les applications comme Apple Pay utilisent une alternative plus sûre aux signaux Bluetooth – appelée communication en champ proche – pour recevoir un paiement en appuyant sur une carte ou en scannant un téléphone.

La technologie de Sen ajouterait la commodité d’un paiement sécurisé à une touche.

«Vous n’êtes pas obligé de sortir un appareil de votre poche. Vous pouvez le laisser dans votre poche ou sur votre corps et simplement le toucher », a déclaré Sen.

La technologie peut également remplacer les porte-clés ou les cartes qui utilisent actuellement la communication Bluetooth pour donner accès à un bâtiment. Au lieu de cela, une personne peut simplement toucher une poignée de porte pour entrer.

Les chercheurs pensent que les applications de cette technologie vont au-delà de la façon dont nous interagissons avec les appareils aujourd’hui.

« La possibilité de transférer des informations via votre toucher changerait les utilisations de ce grand écran tactile », a déclaré Sen.