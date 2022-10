Des chercheurs indiens développent une application pour smartphone qui prédit la quantité optimale d’insuline

Des chercheurs du Robert Bosch Center for Cyber-Physical Systems de l’Indian Institute of Science se sont associés à des médecins du MS Ramaiah Medical College pour développer un système de pancréas artificiel qui surveille et contrôle la glycémie en temps réel.

DE QUOI S’AGIT-IL

Selon un communiqué de presse, ce système imite le système en boucle fermée du corps humain pour réguler la production d’insuline.

Il comporte trois composants : un capteur, une pompe à insuline et une application Android. Le capteur de la taille d’une pièce de monnaie avec une minuscule extension en forme d’aiguille est collé sur une peau comme un patch et surveille en permanence la concentration de glucose dans le tissu sous-cutané. Il est relié à une pompe à insuline qui injecte de l’insuline sous la peau de l’utilisateur. L’application pour smartphone, qui contrôle à la fois le capteur et la pompe, détermine la quantité d’insuline à injecter dans le corps.

Au cœur de l’application mobile se trouve un modèle de contrôle prédictif, un algorithme que les chercheurs ont trouvé bien adapté à leur système de pancréas artificiel. À l’aide des données du capteur, il prédit la quantité d’insuline dont un utilisateur a besoin et s’interface avec la pompe pour signaler la perfusion d’insuline.

Au début de cette année, l’équipe de recherche a mené une étude pilote du système impliquant 10 patients atteints de diabète de type 1 au MS Ramaiah Medical College. Au cours de l’essai, il a été constaté que l’utilisation du système aidait quatre participants sur 10 à maintenir avec succès leur glycémie dans la plage normale.

Actuellement, le système fonctionne sur un cycle de repas par jour. Les chercheurs cherchent à rendre le système entièrement automatisé pour qu’il fonctionne 24 heures sur 24. Ils prévoient d’utiliser des techniques d’IA pour améliorer l’algorithme de l’application et de développer une autre application permettant aux soignants de surveiller à distance leurs patients.

De plus, les chercheurs travaillent avec l’Université Amrita pour développer une pompe à insuline à faible coût dans le but de rendre le système de pancréas artificiel rentable et véritablement personnalisé pour les patients indiens.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

En 2021, environ 74 millions de personnes en Inde souffraient de diabète, selon les données de l’Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète ; ce nombre devrait passer à 125 millions d’ici 2045.

Le système de pancréas artificiel a été développé pour aider les patients, en particulier ceux atteints de diabète de type 1 – une maladie auto-immune où les propres cellules immunitaires du corps attaquent les cellules productrices d’insuline dans le pancréas – à prendre régulièrement de l’insuline et à maintenir leur glycémie pour s’assurer qu’il ne fonctionne pas. t aller trop bas ou trop haut, entraînant d’autres complications.

APERÇU DU MARCHÉ

Santé2Syncacteur taïwanais bien connu de la gestion numérique du diabète, travaille avec Sanofi depuis l’année dernière pour développer de nouvelles solutions de gestion de l’insuline, notamment une fonction d’alerte de titration pour résoudre l’utilisation sous-optimale de l’insuline chez les patients diabétiques en Asie.

Pendant ce temps, en 2019, des chercheurs de Harvard ont développé un système de pancréas artificiel similaire qui peut également aider à maintenir ou à améliorer le contrôle glycémique.

La même année, un dispositif de contrôle automatisé de la glycémie par un fabricant de dispositifs médicaux basé aux États-Unis Tandem Diabetes Care a reçu une autorisation De Novo de la Food and Drug Administration des États-Unis. Il dispose d’algorithmes qui permettent à une pompe à insuline et à son système connecté d’ajuster automatiquement l’administration d’insuline.