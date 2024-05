Des chercheurs identifient des différences de connectivité cérébrale chez les nourrissons de six semaines à risque d’autisme

Les chercheurs ont découvert des modèles uniques de connectivité cérébrale chez des nourrissons de six semaines présentant un risque plus élevé de développer un trouble du spectre autistique (TSA). L’étude suggère que ces différences cérébrales précoces pourraient contribuer à l’émergence ultérieure de comportements liés au TSA en affectant le développement typique des compétences sociales. Ces résultats, publiés dans Nature Communications Biologiesuggèrent que la réponse du cerveau aux stimuli sensoriels et sociaux commence à diverger beaucoup plus tôt que les symptômes de l’autisme ne peuvent être observés sur le plan comportemental.

Le trouble du spectre autistique est une condition développementale caractérisée par des difficultés d’interaction sociale, de communication et de comportements répétitifs. La détection précoce est cruciale car elle peut conduire à des interventions rapides qui améliorent considérablement les résultats pour les enfants atteints de TSA. Des recherches antérieures ont montré que les nourrissons dont un frère ou une sœur plus âgée a reçu un diagnostic de TSA courent un risque plus élevé (environ 20 %) de développer cette maladie. Cependant, l’identification des premiers biomarqueurs du TSA s’est avérée difficile en raison de l’émergence subtile et progressive des symptômes.

Les chercheurs avaient pour objectif de déterminer si des différences dans la connectivité cérébrale pouvaient être détectées chez des nourrissons dès l’âge de six semaines. Ils se sont concentrés sur le réseau Salience, un groupe de régions cérébrales chargées de détecter et de filtrer les stimuli importants et de diriger l’attention. Comprendre comment le réseau Salience fonctionne chez les nourrissons présentant un risque élevé de TSA pourrait fournir des informations essentielles sur les premiers mécanismes neuronaux qui contribuent au développement de comportements liés au TSA.

L’étude a porté sur 53 nourrissons, répartis en deux groupes : 24 nourrissons présentant un risque plus élevé de développer un TSA en raison d’au moins un frère ou une sœur plus âgée ayant un diagnostic de TSA, et 29 nourrissons sans antécédents familiaux de TSA ou d’autres troubles du développement. Tous les nourrissons ont subi une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) au repos à l’âge de six semaines alors qu’ils dormaient naturellement. Cette technique a permis aux chercheurs d’observer l’activité cérébrale et les modèles de connectivité sans aucune stimulation externe.

L’accent a été mis sur le réseau Salience, en particulier ses connexions avec les régions sensorimotrices (impliquées dans le traitement des informations sensorielles et le mouvement) et les régions préfrontales (cruciales pour l’attention et les interactions sociales). Les chercheurs ont ensuite suivi le comportement des nourrissons à l’âge d’un an, évaluant le traitement sensoriel et l’attention sociale à l’aide de mesures standardisées.

Les nourrissons à haut risque de TSA ont montré des liens plus forts entre le réseau de saillance et les régions sensorimotrices. Cette connectivité accrue pourrait conduire à une concentration accrue sur les informations sensorielles de base, ce qui pourrait interférer avec le développement de l’attention sociale.

En revanche, les nourrissons présentant un risque typique présentaient des liens plus forts entre le réseau de saillance et les régions préfrontales. Ces connexions sont importantes pour attirer l’attention sur des stimuli socialement pertinents, tels que les visages et les voix.

Il existait une relation inverse entre la connectivité aux régions sensorimotrices et préfrontales. Les nourrissons ayant des connexions plus fortes avec les régions sensorielles avaient des connexions plus faibles avec les régions préfrontales et vice versa. Cela suggère un compromis dans l’allocation des ressources cérébrales entre le traitement des entrées sensorielles et la prise en compte des signaux sociaux.

Ces premiers schémas cérébraux prédisaient le comportement à l’âge d’un an. Les nourrissons ayant une plus grande connectivité aux régions sensorielles étaient plus susceptibles de présenter une réactivité sensorielle excessive, une condition courante dans les TSA où les individus réagissent de manière excessive aux stimuli environnementaux. D’un autre côté, ceux qui avaient une plus forte connectivité aux régions d’attention sociale présentaient de meilleures compétences d’attention sociale, telles que la capacité de partager leur attention avec les autres, ce qui est fondamental pour développer des compétences de communication.

« Une théorie émergente dans la recherche sur l’autisme est que les différences dans le traitement sensoriel peuvent précéder les symptômes sociaux et de communication plus classiques de l’autisme, et ces données soutiennent cette théorie en montrant que des différences cérébrales très précoces liées à la façon dont l’attention est allouée peuvent prédire à la fois les symptômes sensoriels et sociaux. comportements chez les tout-petits », a déclaré Shulamite Green, professeur adjoint à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA et auteur correspondant. « En d’autres termes, une plus grande attention portée aux stimuli sensoriels étrangers dans l’environnement pourrait rendre difficile la prise en compte des signaux sociaux, et cette différence d’attention pourrait réellement affecter la façon dont le cerveau se développe au cours de la première année de vie et au-delà. »

« Ce que je trouve convaincant dans ces résultats convergents chez de si jeunes bébés, c’est qu’ils fournissent une explication à la fois mécaniste et théorique de l’absence de biais attentionnels typiques pour les stimuli sociaux observés chez les nourrissons plus âgés et les tout-petits qui reçoivent plus tard un diagnostic de TSA », a ajouté co. -auteur Mirella Dapretto, directrice associée de l’Institut Semel pour les neurosciences et le comportement humain.

Les résultats de cette étude suggèrent que les fondements neuronaux des TSA commencent à prendre forme beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. La détection de ces premières différences dans la connectivité cérébrale pourrait ouvrir la voie à des interventions visant à résoudre les problèmes de traitement sensoriel et à améliorer l’attention sociale dès la petite enfance.

Cependant, l’étude présente certaines limites. La taille de l’échantillon était modeste et la connectivité cérébrale n’a été évaluée qu’à un seul moment. Les auteurs reconnaissent que des études longitudinales plus vastes sont nécessaires pour confirmer ces résultats et explorer comment ces premiers schémas cérébraux évoluent au fil du temps.

Les recherches futures devraient également étudier l’interaction entre les facteurs génétiques et environnementaux dans la formation de la connectivité et du comportement du cerveau. Comprendre ces dynamiques pourrait aider à identifier des interventions spécifiques susceptibles de rediriger l’attention vers des stimuli socialement pertinents et d’atténuer les problèmes de traitement sensoriel.

L’étude, « La connectivité du réseau de saillance est altérée chez les nourrissons de 6 semaines présentant un risque accru de développer l’autisme», a été rédigé par Tawny Tsang, Shulamite A. Green, Janelle Liu, Katherine Lawrence, Shafali Jeste, Susan Y. Bookheimer et Mirella Dapretto.