Des chercheurs identifient de nouveaux outils pour le développement de médicaments anti-Acinetobacter et la préparation à la RAM

Des chercheurs de l’Université de Liverpool ont conçu une bibliothèque de souches qui peuvent être utilisées pour développer de nouveaux composés antibactériens pour aider à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) des bactéries Acinetobacter baumannii.

Acinetobacter baumannii (ou A. baumannii) est une espèce bactérienne que l’on retrouve couramment dans des milieux environnementaux tels que l’eau et le sol. Il s’agit d’un pathogène opportuniste connu qui peut provoquer de graves infections, notamment dans la circulation sanguine, les voies urinaires, les poumons (entraînant une pneumonie) ou les plaies ouvertes, en particulier chez les patients hospitalisés ou immunodéprimés.

A. baumannii a été désigné comme l’un des agents pathogènes prioritaires par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et est la cause des infections multirésistantes les plus répandues dans les établissements de soins de santé. A. baumannii persiste dans les environnements hostiles en formant facilement des biofilms (des amas de micro-organismes qui adhèrent à des surfaces non biologiques) et en utilisant de multiples mécanismes de résistance pour surmonter l’exposition aux agents antimicrobiens et à d’autres toxines environnementales. Ces propriétés ont facilité l’émergence mondiale de phénotypes multirésistants et extrêmement résistants aux médicaments.

Décrit dans une nouvelle étude publié dans Agents antimicrobiens et chimiothérapieles chercheurs ont créé des souches mutantes en utilisant l’ingénierie moléculaire pour insérer divers motifs de résistance dans les bactéries A. baumannii.

Ces souches faciliteront l’étude de la pharmacodynamique et de l’efficacité des composés anti-Acinetobacter. Cette plateforme expérimentale pourrait s’avérer utile pour la préparation mondiale à la lutte contre la menace en constante évolution des infections à A. baumannii multirésistantes et extrêmement résistantes aux médicaments.

L’auteur correspondant, le Dr Vineet Dubey, chercheur postdoctoral associé à l’Université de Liverpool, a déclaré : « Cette approche innovante offre un outil puissant pour étudier la pharmacodynamique de nouvelles thérapies contre A. baumannii.

« Nos constructions moléculaires ont démontré à la fois stabilité et virulence dans des modèles expérimentaux, garantissant des données robustes et fiables. La modularité de notre système permet l’exploration de mécanismes de résistance émergents, y compris la capacité d’exprimer plusieurs gènes de résistance, facilitant ainsi l’étude de réseaux de résistance complexes chez A. baumannii. »

