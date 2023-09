Des chercheurs franchissent une étape majeure vers la création de structures synthétiques ressemblant à des embryons qui imitent de vrais embryons humains | Actualités scientifiques et technologiques

Les chercheurs ont franchi une étape majeure vers la création de structures synthétiques ressemblant à des embryons qui imitent de véritables embryons humains présentant la plupart des caractéristiques fondamentales des premiers stades de la vie.

La dernière étude, menée par des chercheurs de l’Institut Weizmann en Israël, s’appuie sur les travaux d’un certain nombre d’expériences récentes utilisant des cellules souches embryonnaires humaines et a créé l’embryon le plus complet produit jusqu’à présent.

« Il s’agit d’une étude historique qui ouvre de nouvelles voies de recherche sur le développement humain », a déclaré le professeur Alfonso Martinez Arias de l’université Pompeu Fabra de Barcelone, en Espagne.

L’objectif de la recherche n’est pas de créer une vie synthétique ou artificielle, mais de produire des modèles fonctionnels qui permettront aux scientifiques d’étudier les étapes cruciales du développement humain qui sont masquées à mesure que les embryons à un stade précoce se développent dans l’utérus.

Cette recherche « est une étape vers l’ouverture d’une fenêtre sur la période du développement humain où de nombreuses grossesses échouent et qui a été très difficile à étudier jusqu’à présent », a déclaré le Dr James Briscoe du Francis Crick Institute de Londres.

Les embryons qui nous ont tous donné naissance commencent par un spermatozoïde et un ovule.

Ici, les chercheurs utilisent des cellules souches provenant d’embryons humains donnés qui ont ensuite été « cajolés » à l’aide de signaux chimiques pour se développer en quatre types de cellules de base de l’embryon précoce qui donnent naissance à tous les tissus et organes d’un être humain pleinement formé.

Des expériences antérieures ont produit des embryons similaires, mais dépourvus du même nombre de types de tissus et de niveaux d’organisation que ceux des embryons réels.

Surtout, il leur manquait les tissus « extraembryonnaires », comme les cellules qui forment le placenta.

Le placenta et son implantation dans la muqueuse utérine sont l’une des principales causes d’échec de la grossesse – et constituent donc un domaine de recherche important.

Les embryons synthétiques créés par l’équipe Weizmann ont effectivement produit ces types de cellules extra-embryonnaires.

« Ces travaux ouvrent la voie à l’étude de l’interaction entre les tissus embryonnaires et extraembryonnaires jusqu’au 14e jour, très important », a déclaré le professeur Arias.

Le 14e jour est important, tant pour le développement humain que pour l’éthique de ce type de recherche.

Au bout de 14 jours de développement, tous les principaux types de tissus qui constituent le plan du corps humain se sont formés.

C’est aussi la date à laquelle les lois de la plupart des pays donnent des « droits » à l’embryon et la recherche sur les embryons humains est illégale au-delà de cette date.

Mais dans certains pays, dont le Royaume-Uni, la recherche sur les embryons créés à partir de cellules souches n’est pas techniquement illégale au-delà de ce point.

Certains chercheurs estiment que l’interdiction devrait s’appliquer aux embryons synthétiques comme aux embryons naturels.

D’autres pensent que les embryons synthétiques pourraient être modifiés, par exemple par manipulation génétique, pour les empêcher de se développer en un être humain pleinement formé, afin qu’ils puissent un jour être utilisés pour produire des organes de remplacement ou d’autres tissus.

Même si cette discussion progresse, la science est encore loin d’y parvenir.

La grande majorité des embryons créés à l’aide de cette méthode échouent, et étant donné que personne n’a essayé de les faire passer au-delà du délai actuel de 14 jours, il n’est pas clair s’ils continueront à se développer normalement.