La pollution sonore humaine rend difficile pour les bébés huîtres de trouver leur habitat naturel.

Selon La Tribune NationaleLes larves d’huîtres et d’autres espèces marines ont besoin des sons naturels de l’océan pour trouver leur habitat. En raison de la perte d’habitat et des sons créés par l’homme, il est devenu difficile pour les défenseurs de l’environnement d’attirer les huîtres vers les récifs restaurés en utilisant des sons naturels.

Ce qui se passe?

Recherche publiée dans Actes de la Royal Society B indique que les organismes marins, comme les huîtres, sont vulnérables aux niveaux de bruit accrus d’origine humaine. Ces organismes utilisent les sons naturels pour trouver leur habitat, naviguer, communiquer, ressentir leur environnement, trouver des partenaires et de la nourriture et éviter les prédateurs.

« Les bruits provenant du transport maritime, des machines et de la construction, par exemple, sont omniprésents et entraînent de graves changements environnementaux qui affectent à la fois les animaux terrestres et marins », a déclaré le Dr Brittany Williams, qui a mené des recherches aux laboratoires d’écologie des mers du Sud de l’Université d’Adélaïde et a été l’auteur principal de l’étude.

Des chercheurs ont découvert qu’une nouvelle technologie acoustique peut attirer les huîtres vers des habitats récifaux restaurés, mais cette recherche indique que la technologie a des limites dans les zones à forte pollution sonore d’origine humaine.

Pourquoi l’effet de la pollution sonore d’origine humaine sur les bébés huîtres est-il préoccupant ?

Selon le Administration nationale des océans et de l’atmosphèreLes huîtres sont essentielles aux récifs car elles filtrent l’eau, ce qui permet d’obtenir une eau plus propre. Les huîtres filtrent l’azote et d’autres éléments de l’eau.

Il est essentiel que les huîtres filtrent l’azote, car une quantité trop importante peut provoquer une prolifération d’algues nuisibles. Les huîtres peuvent éliminer une grande quantité d’azote de l’eau. Par exemple, dans le ruisseau Harris, dans le Maryland, les huîtres éliminent chaque année une quantité d’azote équivalente à environ 20 000 sacs d’engrais de jardin 10-10-10, selon la NOAA.

NOAA site web Il a également déclaré : « Le nombre de petits poissons et d’invertébrés augmente avec le nombre d’huîtres vivantes. Les récifs sains et restaurés constituent donc une bonne source de nourriture pour les poissons plus gros. »

De plus, selon le Service des parcs nationauxLes récifs d’huîtres sont essentiels pour les côtes et les rivages car ils protègent contre l’érosion.

Que fait-on au sujet des bébés huîtres ?

Bien qu’il soit difficile pour les chercheurs d’attirer les bébés huîtres vers les côtes bruyantes, ils restent optimistes quant aux côtes plus calmes, La Tribune Nationale signalé.

Un projet de restauration du lac Belfast rencontre un franc succès. Les récifs d’huîtres y étaient courants jusqu’à la fin des années 1900. La pollution, les maladies et la surpêche ont réduit la population d’huîtres d’environ 95 %. Aujourd’hui, les huîtres font leur retour grâce au projet du groupe Ulster Wildlife.

Vous pouvez également aider les huîtres à revenir en faisant un don à Les causes du climat.

Rejoignez notre newsletter gratuite pour des mises à jour hebdomadaires sur les dernières innovations améliorer nos vies et façonner notre aveniret ne manquez pas cette liste cool de moyens simples pour vous aider tout en aidant la planète.