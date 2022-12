Des chercheurs évaluent l’impact aquatique de la fonte des glaciers

De nouvelles recherches ont révélé que le changement climatique pourrait entraîner la libération de plus de 100 000 tonnes de micro-organismes dans les écosystèmes naturels chaque année, en raison de la fonte des glaciers dans l’hémisphère nord.

Une équipe de chercheurs de l’Université d’Aarhus a analysé les eaux de fonte de huit glaciers à travers l’Europe et l’Amérique du Nord et deux sites dans l’ouest du Groenland, concluant qu’un millilitre d’eau de fonte des glaciers contient environ 10 000 micro-organismes – principalement constitués d’algues, de bactéries, de virus et de champignons.

Les ramifications environnementales de la propagation de ces micro-organismes dans les eaux mondiales restent incertaines.

“Une grande partie du carbone libéré par la fonte des glaciers se retrouvera dans les rivières alimentées par les glaciers, ou dans la mer”, a déclaré Ian Stevens, chercheur au Département des sciences de l’environnement de l’Université d’Aarhus, dans un communiqué de presse. , nous ne savons pas encore si les micro-organismes peuvent être nocifs ou bénéfiques, ni quelles conséquences les changements dans l’approvisionnement en carbone pourraient avoir pour l’agriculture utilisant l’eau des glaciers.

L’étude a également suggéré un scénario dans lequel jusqu’à 0,65 million de tonnes de carbone pourraient être libérées des glaciers de l’hémisphère nord chaque année, sur la base d’une augmentation moyenne de la température d’environ 2,7 °C en 2100.

Des scientifiques de l’Université d’Aberystwyth, au Pays de Galles, ont également averti que 100 000 tonnes de microbes – notant à la fois les nuisibles et les bénéfiques – pourraient également se propager dans les écosystèmes en aval alors que les glaciers continuent de fondre.

Tristram Irvine-Fynn, chercheur à l’Université d’Aberystwyth, a déclaré dans un communiqué de presse que “la fonte des surfaces de glace des glaciers héberge des communautés microbiennes actives qui contribuent à la fonte et au cycle biogéochimique, et nourrissent les écosystèmes en aval ; mais ces communautés restent mal comprises.

“Au cours des prochaines décennies, le “pic d’eau” prévu des glaciers de montagne de la Terre signifie que nous devons améliorer notre compréhension de l’état et du devenir des écosystèmes à la surface des glaciers”, a-t-il ajouté.

“Avec une meilleure compréhension de cette image, nous pourrions mieux prédire les effets du changement climatique sur les surfaces glaciaires et la biogéochimie des bassins versants.”

Selon le United States Geological Survey (USGS), d’innombrables espèces aquatiques ont besoin de l’eau de fonte des glaciers pour survivre. Cela inclut les insectes aquatiques qui sont des « composants fondamentaux » du réseau trophique. Les changements dans l’habitat des cours d’eau, prévient l’USGS, peuvent avoir un impact négatif sur la vie aquatique d’une manière qui affecte l’approvisionnement alimentaire à l’échelle mondiale.