Des chercheurs évaluent les changements neurologiques à long terme dus au COVID

De nouvelles recherches ont indiqué que le COVID-19 pourrait être corrélé à des changements durables dans le cerveau humain.

En analysant les IRM six mois après que les patients se sont rétablis du COVID-19, les chercheurs de la Radiological Society of North America (RSNA) ont commencé à envisager des complications mentales à long terme, qui peuvent être le résultat de l’impact neurologique de la maladie.

La recherche est un effort pour mieux comprendre les symptômes rapportés largement associés au «long COVID» – y compris les difficultés de concentration, les maux de tête, les problèmes de sommeil, les sensations d’épingles et d’aiguilles et la dépression ou l’anxiété.

“Les études au niveau du groupe ne se sont pas auparavant concentrées sur les changements de COVID-19 dans la susceptibilité magnétique du cerveau, malgré plusieurs rapports de cas signalant de telles anomalies”, a déclaré le co-auteur de l’étude, Sapna S. Mishra, dans un communiqué de presse de la RSNA.

“Notre étude met en lumière ce nouvel aspect des effets neurologiques du COVID-19 et signale des anomalies importantes chez les survivants du COVID.”

En analysant l’imagerie cérébrale avancée et en pesant la susceptibilité aux changements dans le sang, le fer et le calcium, l’étude visait à détecter et à surveiller diverses affections neurologiques, notamment les malformations vasculaires, les tumeurs cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux et les microhémorragies.

Les chercheurs ont évalué les données d’imagerie de 46 patients récupérés au COVID – tous dans les six mois suivant leur rétablissement – ​​et 30 scans de patients qui n’ont pas récemment contracté le COVID.

Les résultats ont montré que les patients qui se sont rétablis du COVID-19 présentaient des changements mineurs dans le lobe frontal et le tronc cérébral par rapport aux témoins sains. Les amas obtenus dans le lobe frontal montrent principalement des différences dans la substance blanche.

“Ces régions du cerveau sont liées à la fatigue, l’insomnie, l’anxiété, la dépression, les maux de tête et les problèmes cognitifs”, a déclaré Mishra.

Selon le communiqué de presse, les chercheurs ont également trouvé une différence significative dans le “diencéphale ventral droit” du tronc cérébral, une région associée à la libération d’hormones, de signaux sensoriels et moteurs vers le cortex cérébral et à la régulation des rythmes circadiens.

“Cette étude met en évidence de graves complications à long terme qui peuvent être causées par le coronavirus, même des mois après la guérison de l’infection”, a déclaré Mishra.

“Les résultats actuels proviennent de la petite fenêtre temporelle. Cependant, les points de temps longitudinaux sur quelques années permettront d’élucider s’il existe un changement permanent.”