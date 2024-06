Des chercheurs étudient des traitements plus doux contre le cancer

La réduction du traitement pour trois types de cancer peut faciliter la vie des patients sans nuire aux résultats, ont récemment rapporté des médecins lors de la plus grande conférence mondiale sur le cancer.

Les résultats font partie d’une démarche à long terme visant à étudier si le fait de faire moins de chirurgie, chimiothérapie, ou la radiothérapie peut aider les patients à vivre plus longtemps et à se sentir mieux. Les dernières études portaient sur le cancer de l’ovaire et de l’œsophage et sur le lymphome hodgkinien.

Il y a trente ans, la recherche sur le cancer consistait à faire plus, pas moins. Dans un exemple, les femmes avec avancé Le cancer du sein a été poussé au bord de la mort grâce à de fortes doses de chimiothérapie et de greffes de moelle osseuse. Le traitement n’a pas mieux fonctionné que la chimiothérapie et les patients ont souffert.

Aujourd’hui, dans le but d’améliorer les soins contre le cancer, les chercheurs se demandent : « Avons-nous besoin de tous les traitements que nous avons utilisés dans le passé ?

C’est une question « qui devrait être posée encore et encore », a déclaré le Dr Tatjana Kolevska du Kaiser Permanente National Cancer Excellence Program. Kolevska n’a pas été impliquée dans la nouvelle recherche.

Souvent, faire moins de travail est dû à l’amélioration des médicaments.

Le Dr William G. Nelson de la Johns Hopkins School of Medicine n’a pas non plus été impliqué dans la nouvelle recherche. Il a déclaré : « La bonne nouvelle est que le traitement du cancer devient non seulement plus efficace, mais aussi plus facile à traiter. tolérer et associé avec moins de complications à court et à long terme.

Le terme complications signifie aggraver un problème médical ou provoquer l’apparition de nouveaux problèmes médicaux.

Des études montrant les effets de traitements réduits ont été discutées récemment lors d’une conférence de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago.

Voici quelques points clés :

Cancer des ovaires

Des chercheurs français ont découvert qu’il est prudent d’éviter l’ablation des ganglions lymphatiques qui semblent sains lors d’une intervention chirurgicale pour un cancer de l’ovaire avancé. L’étude a comparé les résultats de 379 patients.

La moitié ont eu leurs ganglions lymphatiques enlevés et l’autre moitié ne l’ont pas fait. Après neuf ans, il n’y avait aucune différence dans la durée de vie des patients.

Ceux ayant subi une intervention chirurgicale moins extrême ont eu moins de complications, telles que la nécessité de transfusions sanguines. La recherche a été financée par l’Institut national du cancer en France.

Cancer de l’oesophage

Une étude allemande a porté sur 438 personnes atteintes d’un type de cancer de l’œsophage pouvant être traité chirurgicalement. La moitié a reçu un plan de traitement commun comprenant une chimiothérapie et une intervention chirurgicale sur l’œsophage, le tube qui transporte les aliments de la gorge à l’estomac. La moitié a reçu un autre traitement incluant également des radiations. Les deux techniques sont considérées standard. Le choix que les patients peuvent obtenir dépend de l’endroit où ils reçoivent le traitement.

Après trois ans, 57 pour cent de ceux qui ont subi une chimiothérapie et une intervention chirurgicale étaient en vie, contre 51 pour cent de ceux qui ont subi une chimiothérapie, une intervention chirurgicale et une radiothérapie. La Fondation allemande pour la recherche a financé l’étude.

lymphome de Hodgkin

Une comparaison de deux traitements de chimiothérapie pour le lymphome hodgkinien avancé a révélé que le traitement le plus doux était plus efficace pour le cancer du sang et provoquait moins d’effets secondaires.

Après quatre ans, la chimiothérapie plus douce a permis de maîtriser la maladie chez 94 pour cent des personnes, contre 91 pour cent de celles qui ont reçu le traitement le plus puissant. L’essai a porté sur 1 482 personnes dans neuf pays : Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège, Australie et Nouvelle-Zélande.

L’étude a été financée par Takeda Oncology, le fabricant de l’un des médicaments utilisés dans la chimiothérapie plus douce étudiée.

Je m’appelle John Russell.

Carla K. Johnson a rendu compte de cette histoire pour Associated Press. John Russell l’a adapté pour VOA Learning English.

____________________________________________

Mots dans cette histoire

chimiothérapie – n. l’utilisation de produits chimiques pour traiter ou contrôler le cancer

avancé – adj. très avancé dans un processus de développement

tolérer – v. vivre quelque chose de désagréable sans être blessé

associé – v. (souvent + avec) se connecter avec, être lié à

standard — adj. régulièrement ou largement utilisé