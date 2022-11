Des chercheurs écossais veulent préparer l’humanité à la preuve de la vie extraterrestre

Un nouveau centre de recherche à l’Université de St Andrews en Écosse se consacre à préparer l’humanité à une preuve potentielle de vie extraterrestre.

“Allons-nous jamais recevoir un message d’ET? Nous ne savons pas”, a déclaré John Elliott, coordinateur du hub et informaticien de l’Université de St Andrews, dans un communiqué de presse. “Mais nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre d’être mal préparés – scientifiquement, socialement et politiquement sans gouvernail – à un événement qui pourrait devenir réalité dès demain et que nous ne pouvons pas nous permettre de mal gérer.”

L’objectif du SETI Post-Detection Hub est d’être un centre de coordination permanent pour un effort international et multidisciplinaire visant à développer des protocoles, des procédures et des traités visant à garantir que l’humanité “répondra de manière responsable” si nous trouvons des preuves ou sommes contacté par une autre vie dans le cosmos.

SETI, qui signifie “Recherche d’intelligence extraterrestre”, est un terme collectif qui fait référence à des efforts scientifiques tels que l’analyse de données de radiotélescope pour des signaux d’un autre monde. Le nouveau hub en Écosse aspire à réunir les chercheurs de SETI et la communauté universitaire au sens large avec des experts en politiques pour travailler sur tout, du déchiffrement des messages à l’analyse des données en passant par la création de protocoles réglementaires, les évaluations d’impact et les lois spatiales.

“La science-fiction est inondée d’explorations de l’impact sur la société humaine suite à la découverte et même à la rencontre de la vie ou de l’intelligence ailleurs”, a déclaré Elliott, chercheur honoraire au département d’informatique de l’Université de St Andrews. “Mais nous devons aller au-delà de la réflexion sur l’impact sur l’humanité. Nous devons coordonner nos connaissances spécialisées non seulement pour évaluer les preuves, mais aussi pour examiner la réponse sociale humaine, à mesure que notre compréhension progresse et ce que nous savons et ce que nous faisons. “Je ne sais pas est communiqué. Et le moment est venu de le faire.”

Bien qu’il n’y ait aucune preuve claire que la vie existe au-delà de la Terre, de nombreux scientifiques se consacrent à la recherche. On pense que notre galaxie, la Voie lactée, abrite plus de 100 milliards d’étoiles et au moins autant de planètes, dont une poignée connue qui pourrait avoir des températures semblables à celles de la Terre. Il existe également environ 200 milliards de galaxies dans l’univers, chacune contenant potentiellement des milliards d’étoiles et de planètes. Bien que les scientifiques recherchent des marqueurs biologiques et technologiques avec des outils plus avancés que jamais, les chercheurs à l’origine du SETI Post-Detection Hub affirment que l’humanité dans son ensemble n’est pas préparée aux implications de grande envergure si nous détectons réellement quelque chose ou si nous sommes contactés.

Les seuls protocoles de “contact” existants ont été créés par la communauté SETI en 1989. Dernière mise à jour en 2010, ils se concentrent sur la conduite scientifique, et non sur des questions pratiques comme l’analyse et la réponse aux détections.

“Scanner des signaux d’origine extra-terrestre supposée pour les structures du langage et y attacher une signification est un processus élaboré et chronophage au cours duquel nos connaissances seront avancées en plusieurs étapes au fur et à mesure que nous apprenons” Extra-Terrestrial “”, a déclaré Elliott.

Le hub est hébergé par le Centre for Exoplanet Science et le Centre for Global Law and Governance de l’Université de St Andrews, vieille de 600 ans, située dans sa ville éponyme, au nord-est d’Édimbourg.