Des chercheurs du SNU développent une IA pour le diagnostic de l’apnée du sommeil

Un nouveau modèle d’IA pour diagnostiquer l’apnée du sommeil a été développé par une équipe de recherche de l’hôpital Bundang de l’Université nationale de Séoul.

Le modèle d’apprentissage en profondeur analyse les céphalogrammes, en se concentrant sur la langue et ses structures environnantes, qui sont fortement associées à l’apnée du sommeil.

Sur la base d’un communiqué de presse, le modèle a été développé à l’aide de données d’images radiographiques de la tête et du cou de 5 591 patients du SNUBH. Il a ensuite été testé dans une étude, qui l’a trouvé très précis dans la détection de l’apnée du sommeil.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

On estime qu’environ un milliard de personnes âgées de 30 ans et plus dans le monde souffrent d’apnée du sommeil, et ce nombre n’est pas loin de diminuer. Sa prévalence et sa croissance sont liées à une détection accrue et à d’autres facteurs de risque, tels que l’obésité et les anomalies craniofaciales et des voies respiratoires supérieures.

Selon l’équipe de recherche du SNUBH, il existe des limites aux tests de dépistage actuels disponibles sur le marché pour détecter l’apnée du sommeil. Certains ont des taux de précision faibles, tandis que d’autres peuvent ne pas convenir à une utilisation dans des environnements multi-personnes.

Pour cette raison, ils ont développé leur modèle d’IA pour améliorer encore le diagnostic précoce et le traitement de l’apnée du sommeil tout en étant simple et peu coûteux.

APERÇU DU MARCHÉ

Une équipe de recherche japonaise utilise également l’IA pour étudier les troubles du sommeil et identifier les biomarqueurs numériques qui leur sont liés. Four H et Aculys Pharma se sont lancés dans cette recherche dans le but de construire un écosystème de sommeil complet pour améliorer la qualité du sommeil des gens.

Pendant ce temps, un test d’apnée du sommeil sur téléphone mobile appelé SleepCheck Rx de la société australienne ResApp a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA des États-Unis l’année dernière. L’application détecte l’apnée en analysant les enregistrements des sons respiratoires et des ronflements.

En outre, la marque singapourienne de smartwatch BUZUD a récemment ajouté la mesure de la saturation en oxygène à ses produits smartwatch, offrant une capacité de mesurer et de suivre les habitudes de sommeil pour identifier l’apnée du sommeil.