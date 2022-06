Des chercheurs du SERI développent des outils d’IA pour dépister les maladies rénales, en prédisant l’âge à l’aide de photos des yeux

Des chercheurs du Singapore Eye Research Institute ont développé deux nouveaux outils alimentés par l’IA pour dépister les maladies rénales chroniques et prédire l’âge biologique d’une personne à partir de photos de la rétine.

Les deux outils utilisent des algorithmes d’apprentissage en profondeur de l’IA pour numériser des photos de la rétine d’un individu afin d’évaluer son état de santé.

CE QU’ILS FONT

L’outil de dépistage des maladies rénales appelé RetiKid a été développé par le SERI et l’école d’informatique de l’Université nationale de Singapour en 2019. L’outil a été formé avec plus de 23 000 images rétiniennes de près de 12 000 participants à Singapour et en Chine.

Dans une étude, il a été démontré qu’il avait une précision de 91 % dans un test interne et une précision de 73 % et 83 % dans deux ensembles de tests externes. L’outil de dépistage a été concédé sous licence à la startup technologique de la santé EyRIS pour la production et la commercialisation.

La rétine et les reins partagent une “relation biologique étroite”, selon Charumathi Sabanayagam, directeur adjoint du groupe de recherche sur l’épidémiologie oculaire du SERI. “Ainsi, des problèmes de vaisseaux sanguins dans la rétine pourraient fournir des indices sur des changements dans les vaisseaux sanguins rénaux”.

RetiKid peut être utilisé comme test de dépistage préliminaire pour détecter l’IRC dans les populations générales et les groupes à haut risque, tels que les diabétiques. Une fois cela fait, les patients peuvent être conseillés de procéder à des analyses de sang et d’urine de confirmation de routine.

L’autre outil d’IA, RetiAge, a ensuite été développé en 2021 par SERI et Medi Whale, une startup du secteur de la santé en Corée du Sud. Il a été testé sur plus de 129 000 images rétiniennes de plus de 40 000 individus sud-coréens. L’outil a également été évalué pour sa capacité à prédire le risque de maladie et de décès sur 10 ans parmi 56 000 personnes dans la base de données UK Biobank.

Les vaisseaux sanguins de la rétine d’une personne peuvent également montrer leur processus de vieillissement et la santé globale de leur sang et de leur cerveau, a déclaré Cheng Ching-Yu, chef du groupe de recherche sur l’épidémiologie oculaire et de la plate-forme de recherche en science des données du SERI. “La rétine est une fenêtre non invasive sur l’âge biologique et l’état de santé systémique d’une personne, et peut nous dire beaucoup de choses sur les risques de morbidité et de mortalité d’une personne”.

L’âge biologique d’une personne, par rapport à son âge chronologique, peut mieux saisir les changements physiologiques associés au vieillissement. Par conséquent, il peut être utilisé pour évaluer leur état de santé général. Cheng affirme également que l’âge biologique intéresse davantage les chercheurs, en particulier compte tenu du vieillissement de la population mondiale et de l’incidence croissante des maladies chroniques.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

RetiKid et RetiAge proposent tous deux une approche non invasive du dépistage des problèmes de santé dans les cliniques. Les patients peuvent les trouver plus supportables, ce qui peut conduire à une plus grande adoption et à une plus grande conformité aux examens de santé préliminaires.

Les deux outils peuvent également être intégrés au Singapore Eye Lesion Analyzer Plus, un système basé sur l’image rétinienne développé par SERI, qui est actuellement utilisé par les polycliniques de Singapour pour dépister les maladies oculaires diabétiques, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Pour RetiKid, le processus de dépistage est automatisé, ce qui permet un dépistage de masse efficace des patients à risque. “Des outils comme RetiKid ont [the] potentiel d’être largement utilisé dans les soins primaires pour améliorer le taux actuel de dépistage de l’IRC », a déclaré le Dr Cynthia Lim, chercheuse clé du projet RetiKid.

De plus, RetiKid a le potentiel d’être connecté aux smartphones, permettant un diagnostic au point de service. “La détection rapide de l’IRC permet aux cliniciens et aux patients d’intervenir tôt et de ralentir [its] progression », a déclaré le Dr Lim.

Actuellement en phase de validation, RetiKid va être utilisé dans un programme de sensibilisation communautaire par le SERI en partenariat avec la National Kidney Foundation. Le programme, qui se déroule de février 2022 à janvier 2024, impliquera environ 1 200 participants présentant un risque élevé de développer une MRC.

Pendant ce temps, les chercheurs travaillent actuellement à affiner les algorithmes de RetiAge pour optimiser ses performances de prédiction dans la population locale. Ils cherchent également s’il peut également être utilisé pour prédire d’autres maladies liées à l’âge.

LA GRANDE TENDANCE

Le Singapore National Eye Center affirme que la population singapourienne est “particulièrement vulnérable” aux maladies et troubles oculaires à chaque étape de la vie. La myopie ou myopie touche un enfant sur deux avant l’âge de 12 ans. Chez les adultes qui travaillent, la rétinopathie diabétique est une cause majeure de perte de vision. De plus, le risque de cécité est multiplié par 15 pour les Singapouriens de 50 ans et plus.

Parmi les récentes innovations en matière de santé oculaire à Singapour figure une Méthode de dépistage du glaucome basée sur l’IA développée par une équipe de scientifiques et de cliniciens de l’Université technologique de Nanyang et de l’hôpital Tan Tock Seng.

Pour aider à élargir l’accès aux soins oculaires dans le pays, Johnson & Johnson Vision a élaboré une feuille de route de trois ans pour développer un écosystème intégré de santé oculaire, en se concentrant sur les initiatives de données et de numérisation. Parmi les projets clés qu’il prévoit de mettre en œuvre, citons un réseau de référence en ligne pour la santé oculaire communautaire, un service de soins oculaires alimenté par l’IA et la télésanté.