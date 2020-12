Selon un groupe de chercheurs du FMI, un groupe de chercheurs du FMI a proposé de remplacer les données traditionnelles utilisées pour l’évaluation du crédit par des processus basés sur l’IA basés sur la recherche en ligne et l’historique des achats afin de mieux toucher plus d’un milliard de «personnes non bancarisées» dans le monde.

Utilisation de données non financières telles que « Le type de navigateur et de matériel utilisé pour accéder à Internet, l’historique des recherches et des achats en ligne, » qui est ensuite intégrée à une technologie alimentée par l’IA et l’apprentissage automatique, pourrait «Faire progresser l’inclusion financière, par exemple en permettant plus de crédit aux travailleurs informels et aux ménages et aux entreprises des zones rurales», écrivent Arnoud Boot, Peter Hoffmann, Luc Laeven et Lev Ratnovski dans un article sur le blog du Fonds monétaire international.

une idée psychotique des goules du Fonds monétaire international https://t.co/A23A43ycEE – Alison Macrina (@flexlibris) 18 décembre 2020

Les auteurs soutiennent que ces « Les sources de données alternatives sont souvent supérieures aux méthodes traditionnelles d’évaluation du crédit, » qui ont tendance à stimuler l’expansion du crédit pendant les booms et à la réduire pendant les crises. De plus, disent-ils, les données de crédit traditionnelles ne sont pas disponibles pour «Certains types de personnes, comme les nouveaux entrepreneurs, les innovateurs et de nombreux travailleurs informels», même les immigrants aisés aux États-Unis.

Leur cote de crédit basée sur l’IA basée sur des recherches sur le Web n’est qu’une des propositions du document, qui fait valoir que la pandémie de Covid-19 est «Turbo-charge» la transformation technologique du secteur financier et en regardant comment le FMI peut « aller de l’avant » des problèmes qui pourraient créer.

Boot est professeur de finance à l’Université d’Amsterdam aux Pays-Bas. Hoffman et Laeven sont économistes à la Banque centrale européenne, où Ratnovski a été détaché de son poste d’économiste du FMI. En d’autres termes, ce sont des gens de la finance très sérieux et leur proposition n’est pas une plaisanterie. Ils ne semblent tout simplement pas familiers avec le « Quand je mourrai, supprimez mon historique Internet » meme.

un exemple fantastique de personnes qui ont une idée peut-être bien intentionnée mais incroyablement stupide et qui repose vaguement sur la boîte noire du Machine Learning pour la mettre en œuvre. peut essentiellement regarder l’accident de voiture se produire au ralenti avant qu’il ne commence. https://t.co/idr9AbffIp – Charlie Warzel (@cwarzel) 18 décembre 2020

Mis en avant par Gizmodo vendredi, la proposition a été accueillie par l’alarme et la dérision du commentariat américain. L’écrivain d’opinion du New York Times Charlie Warzel l’a qualifié de « Un exemple fantastique de personnes qui ont une idée peut-être bien intentionnée mais incroyablement idiote » et l’a comparé à une épave de voiture au ralenti

Autres réponses par rapport la proposition du FMI de lancer un épisode de la série dystopique « Black Mirror », et plaisanté que les gens devraient peut-être commencer à lancer des recherches telles que «Pourquoi suis-je si doué avec l’argent?» et « Je <3 le FMI." Ensuite, il y avait ceux qui craignaient que laisser AI prendre des décisions de prêt serait – quoi d’autre? – raciste.

OMG no. Ce n’est pas la boîte noire qui est le (seul) problème, c’est qu’elle permettra simplement des formes plus pernicieuses de discrimination. Le BIPOC est confronté à une discrimination financière plus que suffisante. – Zoë McLaren, PhD (@ZoeMcLaren) 18 décembre 2020

La proposition du FMI a également été critiquée comme une nouvelle tentative d’étendre le contrôle des institutions mondialistes, à l’instar de la «Grande réinitialisation» proposée par le Forum économique mondial en utilisant la pandémie comme prétexte.

Besoin de plus de preuves que les seigneurs veulent nous contrôler par tous les moyens nécessaires? Lisez l’article, ils essaient même de faire croire que c’est une noble entreprise: https://t.co/m0Qg9HdjSU – Noor Ben Ladin (@NoorBinLadin) 18 décembre 2020

Le mois dernier, un mensuel de la Deutsche Bank a présenté une proposition d’un autre chercheur visant à taxer les personnes travaillant à domicile afin de subventionner ceux qui ne le peuvent pas, ainsi que l’infrastructure inutilisée pendant la pandémie. Dans la même publication, le même chercheur a également rédigé une proposition visant à réinventer les villes occidentales en abolissant les règlements de zonage.

