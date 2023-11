Des chercheurs d’Ontario Tech explorent des stratégies et des solutions de transport actif et sain pour les espaces urbains

Des chercheurs d’Ontario Tech ont visité cette aire de stationnement pour vélos de l’Université danoise de Copenhague, qui permet également de collecter l’eau des explosions de nuages. Il s’agit d’un exemple de la manière dont les architectes intègrent les adaptations climatiques dans leurs conceptions, rendant les espaces publics plus attrayants visuellement et polyvalents. (septembre 2023)

Depuis des décennies, la population du Canada tend régulièrement vers une composition plus urbaine. En 2022, près de 82 pour cent de tous les Canadiens résidaient dans une communauté urbaine.

La vie dans une ville moyenne offre un grand nombre de commodités : des services à proximité du domicile, davantage de possibilités de divertissement et parfois davantage de possibilités d’expériences culturelles partagées. Mais les inconvénients incluent souvent un coût de la vie plus élevé, le manque d’espace, plus de bruit, les impacts de la pollution et, dans certains cas, des défis importants liés au transport actif et aux déplacements domicile-travail. Les petites villes ne disposent généralement pas des ressources ou des fonds nécessaires pour déployer des solutions à plus grande échelle à ces problèmes.

Que pouvons-nous faire pour rendre les villes plus saines, plus actives et centrées sur l’humain ?

Dirigé par Faculté des sciences de la santé de l’Université technologique de l’Ontario chercheur Dr Shilpa Dograune équipe de la ville d’Oshawa et de la région de Durham s’est récemment rendue au Danemark pour un atelier international immersif de cinq jours, organisé par l’organisation basée à Toronto 8 80 villes. 8 80 Cities cherche à créer des villes plus saines, équitables et durables pour tous.

Saviez-vous? La motivation derrière le surnom « 8 80 Cities » est basée sur le développement de communautés sûres et actives pour tous, que vous ayez huit ans ou 80 ans.

Ontario Tech était l’une des quatre délégations canadiennes qui ont exploré le succès de la ville de Copenhague en matière d’initiatives de transport actif (rejoignant la ville de Saskatoon avec l’Université de la Saskatchewan, la ville de Guelph avec l’Université métropolitaine de Toronto et la ville de Brandon, au Manitoba, avec l’Université de Brandon). ). La participation a été rendue possible grâce à un Instituts de recherche en santé du Canada Initiative de recherche sur les villes-santé. La candidature d’Ontario Tech était intitulée « Accès équitable aux espaces publics : faire passer les villes de taille moyenne d’une culture centrée sur l’automobile à une culture axée sur les gens ».

Leçons de la visite au Danemark

Le Dr Dogra partage ses observations sur ce que l’équipe a appris à Copenhague et sur la manière dont cela peut être utilisé pour créer des communautés saines, actives, amies des aînés, accessibles et inclusives ici au Canada.

« Copenhague était autrefois une ville centrée sur la voiture, avec peu d’espace pour les vélos ou les piétons. De nombreux architectes et agents municipaux rencontrés par notre équipe ont dit très clairement que « lorsqu’ils étaient enfants, ils voulaient sortir de la ville ». Maintenant? Copenhague est l’un des endroits les plus agréables à vivre car il est facile et rapide de se déplacer. Même ceux qui ont des familles jeunes et grandissantes préfèrent vivre en ville. Le plat à emporter ? Nous pouvons apporter des changements qui transforment nos communautés en une seule génération.

« Les espaces publics sont destinés aux gens, pas aux voitures, et les adultes ont besoin de jouer à nouveau. Nous sommes allés dans plusieurs immeubles de bureaux, dont certains avaient des trampolines et des toboggans à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment pour que les adultes puissent jouer. Les parcs ont été conçus pour permettre aux adolescents et aux adultes de jouer également. Nous devons commencer à utiliser les espaces publics pour publique.»

« Une chose était très claire : quel que soit le département dans lequel les employés travaillaient au sein de leur organisation, ils étaient tous concentrés sur la même vision. Leur stratégie de santé publique actuelle ? « Profitez de la vie, habitants de Copenhague ! » Ne voudriez-vous pas vivre dans un endroit où votre plaisir est une priorité de la ville ? »

Le Dr Dogra affirme que le Canada fait très bien certaines choses, comme réfléchir à l’accessibilité et à l’inclusion et consulter les communautés. Mais nous avons besoin de données et de preuves pour soutenir et accélérer les changements nécessaires pour rendre les villes de taille moyenne plus conviviales pour le transport actif.

Prochaines étapes : atelier d’une journée de juin 2024 à Ontario Tech

L’équipe d’Ontario Tech organisera un événement d’apprentissage et de réseautage sur le campus en juin 2024. Le rassemblement du lundi 17 juin 2024 ‘Des décisions fondées sur les données pour des villes de taille moyenne saines et équitables va inclure:

Toute personne, quel que soit son parcours professionnel, intéressée par la transformation des villes de taille moyenne est encouragée à inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur l’événement du printemps prochain.

Après l’événement de juin 2024, les objectifs du Dr Dogra sont de travailler par l’intermédiaire du PACE Mobility Group et du réseau émergent de chercheurs, de partenaires, de personnel municipal, de planificateurs, de défenseurs et d’autres, pour soutenir les villes de taille moyenne dans le développement d’activités durables et fondées sur des données probantes. des solutions qui peuvent être mises en œuvre dans leurs communautés.

Délégation canadienne en tournée à Copenhague, au Danemark. “> Des chercheurs d’Ontario Tech ont visité cette aire de stationnement pour vélos de l’Université danoise de Copenhague, qui permet également de collecter l’eau des explosions de nuages. Il s’agit d’un exemple de la manière dont les architectes intègrent les adaptations climatiques dans leurs conceptions, rendant les espaces publics plus attrayants visuellement et polyvalents. “> Aire de loisirs extérieure pour adultes à Copenhague, Danemark. “>

Aire de loisirs extérieure pour adultes à Copenhague, Danemark.

“>