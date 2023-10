Lixiong Du, doctorante en génie électrique (assis), a travaillé avec le Dr Dongsheng Brian Ma sur les mesures des puces. Les chercheurs ont développé une technologie qui utilise des contre-mesures sur puce pour contrôler les interférences électromagnétiques.

Des chercheurs de l’Université du Texas à Dallas ont développé une technologie unique en son genre pour détecter et réduire le « bruit » provenant des interférences électromagnétiques (EMI) dans les véhicules électriques. De telles interférences peuvent provoquer des dysfonctionnements, par exemple en fournissant une navigation incorrecte ou en compromettant les systèmes anti-collision.

Les véhicules électriques (VE) contiennent un grand nombre de composants électriques regroupés dans de petites zones. Les interférences électromagnétiques peuvent bloquer la communication entre ces composants, de la même manière qu’un grand nombre de personnes parlant dans une pièce bondée peuvent rendre difficile l’audition d’une personne à proximité.

“Si un appareil d’un véhicule électrique tombe en panne, les résultats pourraient être catastrophiques”, a déclaré Lixiong Du, un ingénierie électrique doctorant qui a dirigé la recherche. « Non seulement notre technologie peut prédire les EMI, mais nous appliquons également des mesures pour réduire les EMI. »

Le circuit intégré des chercheurs, qui mesure moins de 2 millimètres de long, est directement lié à une carte de circuit imprimé via des connexions en fil d’or pour tester les puces.

Les chercheurs, travaillant dans le Centre d’excellence analogique du Texasa publié une étude en ligne le 1er août dans Journal IEEE des circuits à semi-conducteurs cela démontre comment la nouvelle technologie – un capteur intelligent – ​​détecte et réduit les interférences électromagnétiques. La revue a invité Du, l’auteur principal de l’article, à soumettre ses travaux après avoir présenté la recherche en février lors de la Conférence internationale 2023 de l’IEEE sur les circuits à semi-conducteurs, un forum mondial qui met en lumière les avancées dans les circuits et systèmes à semi-conducteurs. -ébrécher.

Actuellement, les fabricants de véhicules électriques installent des pièces conçues pour bloquer les EMI. Ils testent également les niveaux EMI pour s’assurer qu’ils ne dépassent pas les normes, qui varient selon les pays. Cependant, l’EMI change continuellement et les conducteurs peuvent ne pas savoir si une puce fonctionne mal, a déclaré Du.

Le nouveau capteur pourrait être intégré à l’électronique des futurs véhicules électriques, à essence ou hybrides, qui comportent également de nombreux composants électriques. Il pourrait également être utilisé dans d’autres appareils électroniques, tels que les téléphones portables et les ordinateurs portables.

Les véhicules électriques sont particulièrement vulnérables aux interférences électromagnétiques en raison des hautes tensions ainsi que du grand nombre et de la densité des composants électriques à l’intérieur des voitures, a déclaré Dr Dongsheng Brian Maprofesseur de génie électrique et titulaire de la Chaire distinguée en microélectronique du École d’ingénierie et d’informatique Erik Jonsson. Ma est le conseiller de doctorat de Du, ainsi que l’auteur correspondant de l’article de l’IEEE. L’équipe a également travaillé avec Dong Yan PhD’21, ingénieur en conception analogique chez Texas Instruments.

“Le problème est qu’une fois que vous avez intégré autant de puces informatiques, vous pouvez obtenir des interférences électromagnétiques”, a déclaré Ma. « Afin de convertir l’énergie de la batterie pour alimenter les systèmes, il faut des centaines de circuits électriques. Chacun d’eux va générer beaucoup de bruit.

« Notre appareil détecte les précurseurs des EMI dans certains paramètres de signature. Lorsque vous les mesurez, cela reflète quelque chose comme lorsqu’un médecin teste un taux élevé d’HbA1c, ce qui peut être un signe avant-coureur ou un véritable indicateur de diabète. Dr Dongsheng Brian Ma, titulaire de la chaire distinguée en microélectronique de l’école d’ingénierie et d’informatique Erik Jonsson

La technologie UT Dallas fonctionne en détectant des conditions telles que la tension d’entrée et le courant de charge qui peuvent indiquer une augmentation des interférences électromagnétiques dans les circuits de puissance. En réponse, la technologie applique des contre-mesures sur la puce pour ramener les EMI sous contrôle. Ma a comparé l’outil à un test qui détermine les indicateurs d’hyperglycémie.

“Notre appareil détecte les précurseurs des EMI dans certains paramètres de signature”, a déclaré Ma. “Lorsque vous les mesurez, cela reflète quelque chose comme lorsqu’un médecin teste un taux élevé d’HbA1c, ce qui peut être un signe avant-coureur ou un véritable indicateur de diabète.”

Dans l’ensemble, Du a déclaré qu’il espère que l’approche à faible coût pourra rendre les véhicules électriques plus sûrs et plus efficaces.

“Nous voulons nous assurer que les interférences électromagnétiques générées dans nos minuscules circuits n’auront pas d’impact sur les autres systèmes à proximité et que l’ensemble du système fonctionne comme prévu”, a déclaré Du.

En 2022, Du a reçu le prix IEEE Charitat (Young Researcher Award) lors du 34e Symposium international sur les dispositifs et circuits intégrés à semi-conducteurs de puissance pour une technologie distincte permettant de détecter le vieillissement des circuits intégrés provoqué par le stress ou la chaleur. Ce capteur est le premier à pouvoir tester le vieillissement à l’intérieur d’une puce informatique et dans son boîtier. Le prix est décerné à un jeune chercheur qui est à la fois le premier auteur et le présentateur d’un article considéré comme le meilleur parmi tous les articles éligibles.