Des chercheurs développent un appareil pour détecter les tumeurs cérébrales dans l’urine

Une équipe de chercheurs au Japon a développé un nouveau dispositif pour identifier une protéine membranaire clé dans l’urine qui indique si le patient a une tumeur au cerveau.

Un groupe de recherche dirigé par le professeur agrégé Takao Yasui et le professeur Yoshinobu Baba de l’Université de Nagoya au Japon, en collaboration avec l’Université de Tokyo, a développé une nouvelle plateforme d’analyse des véhicules électriques de tumeurs cérébrales utilisant des nanofils au fond d’une plaque à puits.

Ils ont utilisé cet appareil pour identifier deux types de protéines membranaires de vésicules extracellulaires (EV) appelées CD31 et CD63 dans des échantillons d’urine de patients atteints de tumeurs cérébrales. Les médecins peuvent être en mesure d’identifier les patients atteints de tumeurs avant qu’ils ne développent des symptômes s’ils recherchent ces protéines révélatrices.

La présence de vésicules extracellulaires (VE) liées à la tumeur dans l’urine d’une personne est un signe possible qu’elle a une tumeur au cerveau. Les véhicules électriques sont des nanoparticules qui remplissent diverses fonctions, notamment la communication de cellule à cellule.

“Actuellement, les méthodes d’isolement et de détection des véhicules électriques nécessitent plus de deux instruments et un test pour isoler puis détecter les véhicules électriques”, a déclaré Yasui.

De plus, les chercheurs pensent que la protéine membranaire clé présente dans l’urine pourrait être utilisée pour détecter le cancer du cerveau, éliminant ainsi le besoin de tests invasifs et augmentant la probabilité que les tumeurs soient détectées suffisamment tôt pour une intervention chirurgicale.

“La biopsie liquide peut être réalisée en utilisant de nombreux fluides corporels, mais les tests sanguins sont invasifs”, a déclaré Yasui.

“Les tests d’urine sont une méthode efficace, simple et non invasive car l’urine contient de nombreuses biomolécules informatives qui peuvent être retracées pour identifier la maladie”, a-t-il ajouté.

