Des chercheurs développent de nouvelles structures organiques covalentes pour une administration précise du traitement du cancer

Une équipe de chercheurs de l’Université de New York à Abu Dhabi (NYUAD), dirigée par le directeur du programme de chimie Ali Trabolsi, a développé des structures organiques covalentes à l’échelle nanométrique (nCOF), des polymères organiques cristallins qui ont été modifiés avec des peptides pour traiter la forme la plus agressive de cancer du sein, connue sous le nom de cancer du sein triple négatif (TNBC).

Les peptides permettent aux COF de libérer la charge médicamenteuse dans l’environnement acide de la tumeur, garantissant ainsi que des concentrations élevées du médicament sont délivrées directement au site tumoral. Cela augmente l’efficacité du traitement tout en minimisant l’impact sur les tissus sains.

Cette nouvelle méthode de traitement offre l’espoir d’une nouvelle approche pour traiter le cancer du sein triple négatif, qui a tendance à se développer et à se propager plus rapidement que les autres formes de cancer du sein. Il offre moins d’options de traitement et son pronostic est généralement plus sombre.

Bien que les peptides aient déjà été utilisés pour une administration ciblée, leur conjugaison avec des COF représente une approche innovante dans ce domaine. Dans l’article intitulé « Cadres organiques covalents modifiés par peptides cRGD pour une chimiothérapie de précision dans le cancer du sein triple négatif » publié dans le journal ACS Matériaux appliqués et interfacesles chercheurs décrivent le processus de conception de nCOF fonctionnalisés par alcyne qui ont été chimiquement modifiés avec des peptides RGD cycliques (Alkyn-nCOF-cRGD).

Cette configuration a été conçue pour cibler spécifiquement α v β 3 Les nCOF sont biocompatibles et ont été conçus pour se désintégrer sélectivement dans des conditions acides, permettant la libération précise et localisée de la doxorubicine, un agent chimiothérapeutique encapsulé dans les nCOF.

Farah Benyettou, chercheuse clé de l’équipe, a déclaré : « Notre approche innovante utilisant des COF conjugués à des peptides offre une méthode de traitement hautement ciblée pour le cancer du sein triple négatif. En nous concentrant sur l’environnement acide des tumeurs, nous pouvons administrer la chimiothérapie précisément là où elle est le plus nécessaire, réduisant ainsi les effets secondaires et améliorant les résultats pour les patients. Les peptides agissent comme une clé pour ouvrir la porte des cellules cancéreuses, permettant au médicament d’entrer et d’exercer ses effets exactement là où il est nécessaire. »

Cette recherche est particulièrement importante aux Émirats arabes unis, où les taux de cancer du sein sont particulièrement élevés. Les systèmes d’administration de médicaments existants présentent souvent des inconvénients importants, tels qu’une distribution non spécifique, des fluctuations des concentrations plasmatiques de médicaments, une clairance rapide et des effets secondaires sur les tissus sains. Les résultats positifs in vitro et in vivo de cette étude mettent non seulement en évidence les capacités de ciblage avancées des nCOF, mais établissent également de nouvelles normes pour la thérapie personnalisée du cancer.

« Nos recherches ont créé une manière plus intelligente de lutter contre la forme la plus agressive et la plus invasive du cancer du sein », a déclaré Trabolsi.

« En proposant une approche ciblée du traitement du cancer, cette technologie comble non seulement les lacunes existantes dans la recherche sur l’administration de médicaments, mais représente également une étape cruciale vers une médecine personnalisée dans le traitement du cancer qui est à la fois plus efficace et moins nocive pour les patients », a déclaré Benyettou.

Farah Benyettou et al, Cadres organiques covalents modifiés par le peptide cRGD pour la chimiothérapie de précision dans le cancer du sein triple négatif, ACS Matériaux appliqués et interfaces (2024). DOI: 10.1021/acsami.4c10812

Fourni par l’Université de New York