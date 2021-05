Des chercheurs détectent un lien entre l’amincissement du cerveau chez les adolescentes et l’apparition d’une psychose plus tard dans la vie

Les résultats pourraient ouvrir la voie à une détection plus précoce, grâce à une analyse plus ciblée des IRM, ainsi qu’à un traitement plus efficace et ciblé pour les patients.

Des chercheurs de l’Université de Pittsburgh et de l’Université de Maastricht aux Pays-Bas ont examiné les IRM de 3169 volontaires âgés en moyenne de 21 ans.

Quelque 1792 des scans portaient sur le cerveau de patients déjà considérés comme «Risque clinique élevé de développer une psychose.» Malheureusement, 253 des participants à l’étude ont développé une psychose en deux ans.

Les chercheurs ont remarqué un lien de causalité entre un risque de psychose plus élevé et une épaisseur corticale globale plus faible et une matière grise amincie dans les régions du lobe temporal et frontal du cerveau des participants.

La matière grise est la fine couche externe de notre cerveau où se déroulent la grande majorité de nos fonctions cognitives supérieures, y compris la pensée, la perception et le traitement du langage.

Alors que l’amincissement cortical se produit naturellement à mesure que les humains vieillissent, le degré auquel cet amincissement se produit a maintenant été lié au risque de développer une psychose pour la première fois.

La psychose est un trouble mental caractérisé par des symptômes tels que des délires ou des hallucinations où les patients sont souvent de plus en plus déconnectés de la réalité. Il peut s’agir d’entendre des voix, ce qui est logique étant donné la part de la faculté du langage humain située dans la matière grise qui s’amincit.

«Ces résultats étaient, dans un sens, décevants», dit la psychiatre Maria Jalbrzikowski, de l’Université de Pittsburgh. « [O]Notre ensemble de données comprend 600 pour cent de jeunes à haut risque qui ont développé une psychose que toute étude existante, ce qui nous permet de voir des résultats statistiquement significatifs dans la structure du cerveau.

En plus de fournir des pistes pour perfectionner l’analyse IRM, les résultats pourraient également aider à développer un score de risque de psychose et permettre aux chercheurs d’identifier plus précisément différents types, après une cartographie plus détaillée de la perte de matière grise et du mécanisme qui la sous-tend.

L’équipe poursuivra ses recherches sur le développement du cerveau à l’adolescence au fil du temps en vue de débloquer d’éventuels autres mécanismes sous-jacents qui peuvent également déclencher une psychose ou d’autres conditions.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!