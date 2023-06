Des chercheurs des Premières Nations du Manitoba et colombiens discutent de la « médecine légale des soins » dans leur travail sur les tombes non marquées

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Une Première Nation du sud-ouest du Manitoba a communiqué avec des visiteurs de Colombie ce week-end pour mieux informer ses recherches en cours sur les tombes anonymes dans un ancien pensionnat.

La nation dakota de Sioux Valley a accueilli samedi des délégués du Comité pour les droits des victimes de Bojayá pour un événement à l’Université de Brandon intitulé « Échange de connaissances : Conversations sur les exhumations, l’identification et l’enterrement définitifs menés par la communauté à Bojayá, en Colombie ».

En mai 2002, 102 personnes – dont au moins 48 enfants – ont été tuées à l’église catholique Apostle de Bojayá, en Colombie. À l’époque, des responsables de l’armée ont déclaré que des combats avaient éclaté entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie de gauche et des groupes paramilitaires rivaux de droite.

On ne pensait pas que l’église avait été ciblée intentionnellement, car les combattants utilisaient des mortiers artisanaux très imprécis.

L’échange avec les visiteurs du comité Bojayá, qui s’efforce d’identifier les tombes anonymes du massacre en Colombie, a créé une occasion de partager la douleur, la guérison et les connaissances, a déclaré Lorraine Pompana, aînée de la Nation dakota de Sioux Valley et survivante des pensionnats.

« C’est tellement, tellement, tellement près de chez moi en tant que survivante … ce que nous essayons de faire pour guérir », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous pouvons aller n’importe où dans le monde et partager cette histoire car il y a des peuples autochtones partout dans le monde. »

Apprendre des enterrements de masse

Sioux Valley, située à environ 50 kilomètres à l’ouest de Brandon, a lancé son projet de sépulture anonyme il y a plus de dix ans et s’efforce d’identifier les enfants décédés au pensionnat de Brandon alors qu’il fonctionnait de 1895 à 1972 dans le sud-ouest du Manitoba.

Pompana a déclaré qu’ils partageaient leurs connaissances et leur culture pour mieux informer la manière dont les deux groupes identifient les tombes non marquées tout en protégeant leurs communautés.

Pilar Riaño-Alcalá, professeure à l’Université de la Colombie-Britannique, montre à Lorraine Pompana, aînée de la Sioux Valley Dakota Nation, une tapisserie documentant le travail du Comité pour les droits des victimes de Bojayá. (Chelsea Kemp/CBC)

Le membre du comité, Leyner Palacios, a déclaré par l’intermédiaire d’un interprète que le meurtre du peuple Bojayá a forcé des enterrements de masse dans la communauté, ce qui a détruit les droits funéraires traditionnels des victimes et causé une profonde douleur aux familles.

Il a dit que c’était difficile parce que la communauté voulait la vérité et donner aux personnes tuées des rituels funéraires appropriés. La situation était encore plus compliquée parce que Palacios a déclaré qu’il avait souvent l’impression que les institutions censées aider leur mentaient.

Cela a conduit à la création du Comité pour les droits des victimes de Bojayá pour s’assurer que les personnes tuées étaient identifiées et enterrées correctement. L’objectif était d’aider les familles à trouver la vérité, la justice et la réconciliation après le massacre.

En 2017, une exhumation des corps dirigée par la communauté a commencé. Pendant deux ans, le comité et les experts médico-légaux ont identifié autant de personnes que possible et leur ont donné des rituels funéraires appropriés comme forme de guérison pour la communauté.

« Médecine légale des soins » : Riaño-Alcalá

Pilar Riaño-Alcalá, originaire de Colombie mais qui enseigne maintenant à l’Université de la Colombie-Britannique sur les questions de mémoire et de violence, documenté ce voyage.

La force motrice du projet était de trouver l’équilibre entre la culture, les familles et le processus scientifique d’identification des personnes placées dans des tombes anonymes, a-t-elle déclaré.

« Je l’ai appelé la médecine légale des soins … Les scientifiques pensent que vous n’avez pas besoin de la composante spirituelle, ni de la bienveillance, ni de la composante émotionnelle et relationnelle », a déclaré Riaño-Alcalá.

« Au contraire, si vous allez faire de la science, en particulier dans ce contexte de violence, de violence systémique, de violence coloniale et raciste, vous devez tous les faire dialoguer, sinon vous ne faites pas de la bonne science. »

Ces expériences de violence sont universellement partagées par de nombreuses communautés autochtones à travers le monde, a déclaré Riaño-Alcalá, mais la douleur de ces pertes est unique à chaque communauté.

« Il s’agit de trouver une connexion à travers la douleur, mais aussi à travers la cérémonie », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas la même expérience, mais il y a quelque chose qui nous relie. »

Construire une relation avec Sioux Valley est significatif parce que les deux groupes utilisent la communauté, les connaissances ancestrales et la science pour guider leurs recherches, a-t-elle déclaré.

Les communautés autochtones et noires de Colombie n’ont pas le même niveau d’autonomie gouvernementale et d’autonomie que certaines communautés des Premières Nations au Canada, a déclaré Riaño-Alcalá, ce qui a un impact sur l’exhumation des tombes.

Les membres de la Sioux Valley Dakota Nation et le Comité pour les droits des victimes de Bojayá participent à un échange de questions et réponses. (Chelsea Kemp/CBC)

Elle dit qu’il n’y a pas non plus le même niveau de reconnaissance de ce qui s’est passé en Colombie qu’au Canada, ce qui rend crucial la promotion d’alliés et de partenariats internationaux.

Connexions mondiales

Katherine Nichols, responsable du projet Sioux Valley Missing Children, espère qu’ils pourront créer de nouveaux réseaux internationaux qui pourront travailler ensemble et échanger des informations.

« C’est quelque chose que nous avons toujours regardé à l’échelle mondiale pour voir comment d’autres communautés, familles et pays se sont … rétablis », a déclaré Nichols.

« Il y a certainement des tendances très similaires, mais ce que nous découvrirons, je pense à travers le Canada, c’est que les écoles auront affecté différentes communautés et il est important pour notre enquête à Sioux Valley Dakota Nation que nous nous assurons que les familles et les survivants de ces communautés représentées ouvrent la voie et ont une voix dans ce qui se passera ensuite. »

La Première Nation, propriétaire du terrain où se trouvait autrefois le pensionnat, veut identifier tous les enfants qui y sont morts. Ils ont identifié 104 tombes potentielles dans trois cimetières, mais seulement 78 sont comptabilisées dans les archives historiques.

Le premier bâtiment du pensionnat de Brandon a ouvert ses portes en 1895, selon le National Center for Truth and Reconciliation. (Archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation)

Même si la Colombie se trouve à des milliers de kilomètres, Pompana dit que cela a été puissant de se connecter et d’apprendre de leurs expériences partagées. Elle espère que d’autres échanges comme celui-ci auront lieu car cela profite à toutes les personnes impliquées.

« C’est bien de partager ce que chaque communauté fait pour cet important projet. Et en faisant cela aujourd’hui, j’ai certainement noté [down] des choses importantes que nous devons également prendre en compte. »

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.