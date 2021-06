TOI-1231 b est plus de 3,5 fois plus grand que la Terre et est inconfortablement chaud par rapport aux normes de mise à la terre, enregistrant des températures de 134 degrés Fahrenheit (57 Celsius). Bien que difficile à imaginer, comparé au reste de l’univers connu, c’est en fait l’un des « le plus cool » petites planètes à identifier.

Techniquement, TOI-1231 b est classée comme une exoplanète, car il s’agit d’une planète en orbite autour d’une autre étoile – dans ce cas, une étoile naine rouge, qui est plus petite que notre propre Soleil mais a une durée de vie plus longue. L’exoplanète a une année incroyablement courte, car elle orbite autour de la naine rouge une fois tous les 24 jours.

Découvert par une équipe internationale d’astronomes dirigée par le Dr Jennifer Burt, chercheuse sur les exoplanètes au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, et par le professeur Diana Dragomir, chercheuse sur les exoplanètes à l’Université du Nouveau-Mexique, TOI-1231 b a des similitudes avec Neptune, bénéficiant d’une atmosphère potentiellement « riche » qui peut être observée et étudiée à l’aide de télescopes spatiaux. La découverte gazeuse des chercheurs a été entrée dans les archives des exoplanètes de la NASA plus tôt ce mois-ci.

Pour l’instant, il semble que regarder le monde à travers un télescope devra suffire. TOI-1231 b est situé à environ 90 années-lumière de la Terre. Pour mettre ce chiffre en perspective, une année-lumière équivaut à environ 6 000 milliards de milles (9 000 milliards de km). Ce n’est peut-être pas une telle tragédie, même si, selon la NASA, la planète est inhabitable en raison de sa taille.

En raison de ce que nous savons déjà sur TOI-1231 b, il est possible que les chercheurs trouvent des preuves de nuages ​​​​à base d’eau dans son atmosphère, a déclaré la NASA. Et parce que le système de planètes éloignées s’éloigne de la Terre à grande vitesse, il est concevable que les atomes d’hydrogène quittant l’atmosphère de la planète donneront une « queue » à TOI-1231.

La découverte de la planète fait suite à une série d’autres développements prometteurs qui peuvent nous aider à percer le mystère de l’univers. En avril, les astronomes espagnols ont annoncé qu’ils avaient réalisé l’image la plus précise à ce jour de la Voie lactée, découvrant une énorme nouvelle structure cachée composée d’étoiles bleues massives couvrant 10 000 années-lumière, donnant un aperçu des éléments constitutifs de notre propre ADN.

