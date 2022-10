Des chercheurs découvrent un mystérieux temple égyptien avec des instructions sur les têtes bouillantes

Des archéologues égyptiens ont mis au jour un “sanctuaire de faucon” vieux de 1 700 ans à Bérénice, un ancien port sur la mer Rouge. Le sanctuaire fascinant abrite 15 faucons sans tête sur un piédestal et comprend également un monument en pierre représentant deux divinités inconnues.

Les détails du sanctuaire et du monument ont été consignés dans un article publié dans le numéro d’octobre de l’American Journal of Archaeology.

Près du piédestal orné de têtes de faucon, les fouilleurs ont également trouvé un harpon en fer de 34 centimètres de long. Dans une autre pièce du sanctuaire, les archéologues ont trouvé un pilier avec une inscription grecque. L’inscription indique qu'”il est inapproprié de faire bouillir une tête ici”. De plus, le pilier montre également trois dieux, dont l’un est Harpokrates de Koptos – un dieu enfant. L’identité des deux autres divinités reste inconnue. Les auteurs de l’article ont décrit l’une des figures représentées comme ayant une “tête de faucon”, tandis que l’autre ornait une couronne de “cornes de vache et un disque solaire”. Le dieu à tête de faucon était le plus important.

La raison de la décapitation des faucons reste inconnue. Les archéologues ne savent pas non plus pourquoi le pilier a été placé dans la pièce et pourquoi il interdit d’y faire bouillir des têtes. Même le placement du harpon reste une énigme.

Une explication potentielle pourrait être que les faucons étaient une offrande faite aux divinités, en particulier au dieu à tête de faucon. La même chose pourrait être le cas avec le harpon, ont proposé les chercheurs.

La possibilité que le sanctuaire soit un site de festin n’est pas non plus exclue. Les restes de poissons, de mammifères et de coquilles d’œufs d’oiseaux en témoignent. L’équipe a émis l’hypothèse que “les animaux sacrificiels étaient bouillis avant d’être présentés au dieu, peut-être pour faciliter l’arrachage de leurs plumes, et que leurs têtes étaient enlevées” selon les instructions mentionnées sur le pilier.

