Des chercheurs découvrent un fossile d’escargot datant de 6,5 millions d’années à Telangana

Des chercheurs de l’Institut public de recherche pour l’histoire, l’archéologie et le patrimoine (PRIHAH) ont découvert des fossiles de gastéropodes d’escargots datant de 6,5 crores d’années dans la chaîne forestière de Ginnedhari du district d’Asifabad à Telangana. L’espèce ressemblant à un escargot a été identifiée comme étant Physa Tirpolensis. Après la découverte, l’archéologue et les historiens ont exigé un parc fossile dans le quartier. Le était dirigé par le secrétaire général de l’organisation, MA Srinivasan.

« Il était prévu de créer un parc à fossiles dans cette zone, mais cela ne s’est pas concrétisé. Le gouvernement doit considérer l’idée et l’adopter », a-t-il déclaré à The News Minute.

Srinivasan a déclaré que l’éminent paléontologue et directeur général adjoint à la retraite du Geological Survey of India (GSI) Chakilam Venugopal Roa a confirmé l’existence d’escargots et examiné les fossiles collectés par l’équipe PRIHAH. « Le lac existait il y a environ 6 50 000 000 ans et cette région aurait pu être recouverte de lave. Ces escargots, y compris de nombreuses autres formes de vie, étaient incrustés dans la boue et, au fil du temps, ils se sont silicifiés et transformés en fossiles », a ajouté Srinivasan.

De plus, la découverte d’un fossile vieux de 6,5 crore d’années indique qu’il existe de nombreuses autres formes de vie à Asifabad. Il y a trois décennies, des fossiles de gastéropodes similaires ont été découverts par GSI K Ayyasamy dans le village de Terpole du district de Sangareddy. Les gastéropodes appartiennent au genre physa. Ces escargots ont des bobines dans le sens des aiguilles d’une montre avec l’ouverture toujours ouverte sur le côté droit. Mais ce qui fait de Physa Tirpolensis une exception, c’est que sa bobine est dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et que l’ouverture s’ouvre à gauche.

Selon des sources, une équipe du PRIHAH avait également identifié de nombreux autres spécimens de bois fossiles sur le même site et de nombreux microfossiles d’algues. Récemment, l’équipe a découvert une grotte calcaire à Asifabad avec des outils préhistoriques.

