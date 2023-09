Des chercheurs découvrent les « secrets enfouis » du navire de guerre espagnol qui a coulé en 1810, tuant des centaines de personnes

Une enquête sur un navire de guerre espagnol qui a coulé il y a plus de 200 ans a révélé des « secrets enfouis », notamment des détails structurels bien conservés, ont annoncé jeudi les autorités espagnoles.

La Santa María Magdalena, une frégate de la marine espagnole coulée par une puissante tempête en 1810, fait actuellement l’objet d’une « enquête passionnante » de la part de la Fédération espagnole des activités sous-marines, selon un communiqué de presse de l’agence. L’effort visait d’abord à préserver le navire, qui reste sous l’eau, mais s’est « évolué vers une saga de découvertes étonnantes », a indiqué l’agence. Le navire est la seule épave de son époque actuellement fouillée en Espagne et a été présenté dans un documentaire de 2020 sur son histoire.

Un plongeur examine le Santa María Magdalena, un navire de guerre de la marine espagnole qui a fait naufrage en 1810. Fédération espagnole des activités sous-marines

L’histoire du naufrage du navire a commencé en octobre 1810, lorsqu’il a mis les voiles dans le cadre d’une collaboration hispano-britannique pour prendre une ville qui était sous domination française pendant la guerre d’indépendance espagnole. Le navire possédait 34 canons et un « riche historique de service », a indiqué l’agence, mais après avoir perdu ses ancres, il fut pris dans une « tempête soudaine et violente » qui conduisit à son naufrage en novembre 1810. Environ 500 marins et soldats étaient à bord à l’époque, ce qui en fait « l’une des plus grandes tragédies maritimes » dans les eaux du pays. Selon www.wrecksite.eu, Selon une base de données en ligne qui retrace les naufrages, seuls huit hommes ont survécu et ont nagé jusqu’au rivage. Cinq de ces hommes sont morts des suites de leurs blessures.

L’une des découvertes majeures, selon l’agence, est qu’au cours des fouilles du navire, il a été constaté qu’environ 86 pieds carrés de panneaux de revêtement le long de la cale de la frégate étaient « exempts de dommages structurels ou biologiques ». La cale est l’endroit où le fond d’un navire se courbe pour rejoindre ses flancs. Le navire est « vraiment unique » en raison de cette préservation, a déclaré la Fédération espagnole des activités sous-marines, et dans l’ensemble, le navire est dans un « état de conservation exceptionnel ».

Le nettoyage du navire montre du bois préservé sous le sable et les sédiments. Fédération espagnole des activités sous-marines

Selon journal local La Voz de Galicia, le but de l’expédition est de cartographier la structure du navire et de comprendre comment il a été construit. Cela signifie que les chercheurs doivent travailler sous l’eau pour éliminer le sable et les sédiments du navire.

L’archéologue sous-marin et enquêteur principal Antón López a déclaré à La Voz de Galicia que les chercheurs avaient trouvé « des ballasts et des munitions » à bord du navire, le qualifiant de « véritable musée sous-marin ».

Projectiles ronds trouvés à bord du navire. Fédération espagnole des activités sous-marines

La Fédération espagnole des activités sous-marines a déclaré que ces découvertes permettent de faire émerger l’histoire navale espagnole.

« Chaque découverte est un hommage aux courageux marins et soldats qui ont bravé les eaux dangereuses il y a plus de deux siècles, et un hommage à leur héritage qui perdure à travers le temps », a déclaré l’agence.

