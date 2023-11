Des chercheurs découvrent les racines des enchevêtrements de Tau dans la maladie d’Alzheimer

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Un médicament expérimental peut réduire les modifications toxiques des protéines tau connues pour endommager les neurones du cerveau atteint de la maladie d’Alzheimer, rapportent des chercheurs de la Yale School of Medicine et de l’Université Johns Hopkins.

Alors que de nombreuses recherches liées à la maladie d’Alzheimer se sont concentrées sur l’identification de moyens de réduire l’accumulation de plaques amyloïdes, qui se forment lorsque des fragments de protéines collantes appelés bêta-amyloïde s’accumulent dans le cerveau, la nouvelle étude se concentre sur le ralentissement des changements nocifs dans une molécule appelée tau, qui peut entraîner des enchevêtrements et une dégénérescence neuronale. En particulier, la phosphorylation de la protéine tau, dans laquelle des groupes phosphate sont ajoutés au peptide tau, est un événement précoce clé qui déclenche des dommages neurologiques, ont découvert les chercheurs.

La recherche suggère que les processus inflammatoires dans le cerveau vieillissant contribuent à la phosphorylation de la protéine tau dans la forme courante et tardive de la maladie d’Alzheimer.

“Nous avons pu réduire la phosphorylation de la protéine tau en rétablissant les actions régulatrices perdues avec l’âge et l’inflammation”, a déclaré l’auteure principale Amy Arnsten, professeure de neurosciences Albert E. Kent à la Yale School of Medicine et professeur de neurobiologie et de psychologie à Yale. Faculté des Arts et des Sciences. “Le mécanisme de protection est différent des autres approches entreprises jusqu’à présent.”

L’étude a été publié dans la revue Alzheimer et démence : recherche translationnelle et interventions cliniques.

Dans leurs recherches, les membres du laboratoire d’Arnsten ont étudié les moyens de réduire la phosphorylation de la protéine tau au début de la progression de la maladie, avant que les neurones ne soient endommagés.

Plus précisément, ils se sont concentrés sur le rôle d’une enzyme cérébrale impliquée dans l’inflammation appelée GCPll (glutamate-carboxypeptidase-II). Cette enzyme érode les effets protecteurs fournis par mGluR3, un récepteur sur les neurones qui facilite les fonctions cognitives supérieures.

Les chercheurs ont découvert qu’un inhibiteur du GCPII appelé 2-MPPA (synthétisé par le programme Johns Hopkins Drug Discovery) réduisait la phosphorylation de la protéine tau chez les singes plus âgés présentant une pathologie naturelle de la protéine Tau.

L’objectif est désormais de développer un composé pouvant être utilisé chez l’homme.

“Nous espérons développer un inhibiteur de la GCPll qui peut être pris par voie orale et qui est sans danger pour l’usage humain”, a déclaré Barbara Slusher, directrice de Johns Hopkins Drug Discovery et co-auteur de l’étude. “Nous pensons que ce mécanisme a un grand potentiel.”