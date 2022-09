Des chercheurs découvrent l’épave d’un navire qui a tenté d’avertir le Titanic

En 1918, le SS Mesaba à vapeur a coulé dans la mer d’Irlande après avoir été touché par une torpille d’un sous-marin allemand pendant la Première Guerre mondiale. Le navire aurait pu être oublié, sauf qu’il avait des liens avec la tristement célèbre catastrophe du Titanic de 1912. Sur Mardi, L’Université de Bangor a annoncé que le naufrage de la Mesaba a été localisé.

Mesaba était un navire marchand voyageant dans les mêmes eaux que le Titanic. D’après l’Encyclopédie Titanica, un dépôt de recherche sur le Titanic, le Mesaba a envoyé au grand navire à passagers un message radio avertissant d’une banquise épaisse et d’un grand nombre de gros icebergs. Le message, cependant, n’a jamais été transmis au pont du Titanic. Le Titanic a heurté un iceberg et a coulé plus tard dans la soirée, dans une catastrophe qui a fait plus de 1 500 morts.

L’équipe de recherche a trouvé le Mesaba parmi 273 épaves dispersées sur 7 500 miles carrés (19 400 kilomètres carrés) de la mer. Les chercheurs ont utilisé une technologie avancée de cartographie des fonds marins appelée sonar multifaisceaux et ont combiné les résultats avec des documents historiques et des archives maritimes pour identifier le dernier lieu de repos du navire marchand. Une image sonar spectaculaire montre la Mesaba divisée en deux parties principales.

L’archéologue nautique Innes McCartney libérée Échos des profondeurs, un livre sur l’inventaire des épaves en mer d’Irlande, cette année. Michael Roberts, spécialiste de la cartographie des fonds marins, a dirigé les levés sonar du navire de recherche Prince Madog. Les chercheurs ont pu donner des noms à de nombreuses épaves précédemment non identifiées et mal identifiées.

“Les capacités sonar uniques du Prince Madog nous ont permis de développer un moyen relativement peu coûteux d’examiner les épaves”, a déclaré McCartney dans l’annonce. “Nous pouvons relier cela aux informations historiques sans interaction physique coûteuse avec chaque site.”

Le sort et l’emplacement du Titanic sont bien connus. Une autre équipe de recherche a récemment publié le première vidéo 8K de l’épave. La Mesaba a joué un petit rôle dans ce drame dévastateur, même si elle n’a pas pu sauver le Titanic.