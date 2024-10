Des chercheurs découvrent la fonction des protéines qui pourrait traiter les maladies liées à l’âge

L’équipe a cherché à comprendre comment cela se produit en étudiant des vers microscopiques connus sous le nom de C. elegans. Ils ont créé un système pour manipuler la quantité de MANF chez C. elegans

Toronto : Une équipe de chercheurs, dirigée par un scientifique d’origine indienne, a découvert une nouvelle fonction d’une protéine susceptible de traiter les maladies liées à l’âge.

L’équipe de l’Université McMaster au Canada a découvert une fonction de protection cellulaire jusqu’alors inconnue d’une protéine, qui pourrait ouvrir de nouvelles voies pour traiter les maladies liées à l’âge et conduire à un vieillissement en meilleure santé.

Selon l’étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les cellules peuvent créer des protéines de manière incorrecte et le processus de nettoyage peut devenir défectueux ou dépassé.

En conséquence, les protéines peuvent s’agglutiner, conduisant à une accumulation nocive associée à des maladies telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

« Si les cellules subissent un stress parce que cette agrégation de protéines a commencé, le réticulum endoplasmique, où les protéines sont fabriquées puis libérées, reçoit le signal d’arrêter de fabriquer ces protéines », a déclaré le professeur Bhagwati Gupta, qui a supervisé la recherche.

L’équipe a découvert qu’une classe de protéines protectrices appelées MANF joue un rôle dans le processus qui maintient l’efficacité et le bon fonctionnement des cellules. Des études antérieures avaient montré que le MANF protège contre l’augmentation du stress cellulaire.

L’équipe a cherché à comprendre comment cela se produit en étudiant des vers microscopiques connus sous le nom de C. elegans. Ils ont créé un système pour manipuler la quantité de MANF chez C. elegans.