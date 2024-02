Des chercheurs découvrent la cause sous-jacente du brouillard cérébral lié au long COVID

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Une équipe de scientifiques du Trinity College de Dublin et d’enquêteurs de FutureNeuro a annoncé une découverte majeure d’une profonde importance pour notre compréhension du brouillard cérébral et du déclin cognitif observés chez certains patients atteints de COVID long. L’œuvre apparaît dans Neurosciences naturelles.

Dans les mois qui ont suivi l’émergence du nouveau coronavirus SARS-CoV2 fin 2019, un syndrome signalé par les patients, appelé COVID long, a commencé à apparaître comme une manifestation durable d’une infection aiguë.

À ce jour, le COVID long a jusqu’à 200 symptômes signalés, mais en général, les patients signalent des symptômes persistants tels que fatigue, essoufflement, problèmes de mémoire et de réflexion et douleurs articulaires/musculaires. Bien que la grande majorité des personnes souffrant du COVID-19 se rétablissent complètement, n’importe lequel de ces symptômes qui persistent plus de 12 semaines après l’infection peut être considéré comme un COVID long.

Le COVID long est désormais devenu un problème de santé publique majeur depuis l’apparition de la pandémie en 2020. Bien que les taux d’incidence à l’échelle internationale varient, on estime qu’il affecte jusqu’à 10 % des patients infectés par le virus SARS-CoV2. Parmi ces patients souffrant d’un long COVID, un peu moins de 50 % signalent une forme d’effet neurologique persistant tel qu’un déclin cognitif, une fatigue et un brouillard cérébral.

Aujourd’hui, les découvertes rapportées par l’équipe Trinity ont montré qu’il y avait une perturbation de l’intégrité des vaisseaux sanguins dans le cerveau des patients souffrant d’un long COVID et d’un brouillard cérébral. Cette « fuite » des vaisseaux sanguins a permis de distinguer objectivement les patients présentant un brouillard cérébral et un déclin cognitif par rapport aux patients souffrant d’un long COVID mais pas de brouillard cérébral.

L’équipe dirigée par des scientifiques de l’Institut Smurfit de génétique de l’École de génétique et de microbiologie de Trinity et des neurologues de l’École de médecine a également découvert une nouvelle forme d’IRM qui montre combien de temps le COVID peut affecter le réseau délicat de vaisseaux sanguins du cerveau humain.



Des chercheurs du Trinity College de Dublin découvrent un lien entre des fuites de vaisseaux sanguins dans le cerveau et des patients atteints de Long COVID signalant un brouillard cérébral. Crédit : Trinity College de Dublin

“Pour la première fois, nous avons pu montrer que les vaisseaux sanguins qui fuient dans le cerveau humain, en tandem avec un système immunitaire hyperactif, peuvent être les principaux moteurs du brouillard cérébral associé au long COVID. Ceci est d’une importance cruciale, car comprendre les causes sous-jacentes La cause de ces conditions nous permettra de développer des thérapies ciblées pour les patients à l’avenir », a déclaré le professeur Matthew Campbell, professeur de génétique et responsable de la génétique à Trinity, et chercheur principal à FutureNeuro.

Ce projet a été initié au plus fort de la pandémie en 2020 et impliquait le recrutement de patients souffrant des effets d’un long COVID ainsi que de patients hospitalisés à l’hôpital St James.

« Entreprendre cette étude de recherche clinique complexe à une époque de crise nationale et alors que notre système hospitalier était soumis à de fortes pressions témoigne de la compétence et des ressources de nos stagiaires et de notre personnel médical. Les résultats vont probablement maintenant changer le paysage de la façon dont nous comprenons et traiter les affections neurologiques post-virales. Cela confirme également que les symptômes neurologiques du long COVID sont mesurables avec des changements métaboliques et vasculaires réels et démontrables dans le cerveau”, a déclaré le professeur Colin Doherty, professeur de neurologie et directeur de l’école de médecine de Trinity. , et chercheur principal chez FutureNeuro.

Au-delà du COVID-19

Ces dernières années, il est devenu évident que de nombreuses affections neurologiques telles que la sclérose en plaques (SEP) ont probablement une infection virale comme événement déclencheur de la pathologie. Cependant, prouver ce lien direct a toujours été un défi.

Le professeur Campbell a ajouté : « Ici, l’équipe de Trinity a pu prouver que chaque patient ayant développé un long COVID avait reçu un diagnostic d’infection par le SRAS-CoV2, car l’Irlande exigeait que chaque cas documenté soit diagnostiqué à l’aide de méthodes basées sur la PCR plus précises. Le concept selon lequel de nombreuses autres infections virales conduisant à des syndromes post-viraux pourraient entraîner des fuites de vaisseaux sanguins dans le cerveau est potentiellement en train de changer la donne et fait l’objet d’une enquête active de la part de l’équipe.

Le Dr Chris Greene, chercheur postdoctoral et premier auteur de l’étude, a ajouté : « Nos résultats ont maintenant ouvert la voie à d’autres études examinant les événements moléculaires qui conduisent à la fatigue post-virale et au brouillard cérébral. jouent sur de nombreux types disparates d’infection virale et nous sommes maintenant sur le point de comprendre comment et pourquoi elles provoquent un dysfonctionnement neurologique chez les patients.