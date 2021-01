Les chercheurs découvrent des travailleurs humanitaires britanniques qui ont engendré des enfants à l’étranger en utilisant des bases de données ADN accessibles au public.

Six cas-tests ont déjà été réalisés aux Philippines par des chercheurs du King’s College de Londres, trouvant des hommes en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour avoir engendré des enfants dans le pays.

Ils l’ont fait soit par le biais du tourisme sexuel, soit par rapport au travail d’aide étrangère, a rapporté le Telegraph.

La recherche – qui utilise la technologie de la généalogie – intervient à la suite du scandale d’Oxfam de 2011 qui a secoué le secteur de l’aide après des allégations selon lesquelles le personnel s’était livré à des inconduites sexuelles avec les victimes du tremblement de terre haïtien de 2010.

Il a été découvert que l’un des hommes – un Britannique et ancien travailleur humanitaire de la Banque mondiale – avait engendré deux enfants aux Philippines il y a 20 ans.

Aujourd’hui âgé de 70 ans, l’homme a été retrouvé au Royaume-Uni par l’équipe à l’aide de données publiques. Il a maintenant accepté les enfants.

Le projet est dirigé par Andrew MacLeod, avocat au Griffin Law, professeur invité au King’s College et co-fondateur de Hear They Cries, une organisation caritative anti-maltraitance des enfants en Suisse,

Il a reçu un financement d’environ 44 000 £ par l’université pour étendre ses travaux en Afrique centrale et occidentale.

M. MacLeod a déclaré au Telegraph que le petit montant de financement permettra au projet de « faire un deuxième essai avec la preuve de concentration ».

«Nous identifions maintenant des partenaires, des femmes et des enfants pour répéter le programme que nous avons lancé aux Philippines… dans ces régions d’Afrique centrale et de l’Ouest où les pères seront certainement des travailleurs humanitaires», a-t-il déclaré.

L’avocat a ajouté qu’une partie du financement servira également à embaucher un universitaire à l’université pour mener des recherches sur la «nature sous-déclarée» des abus sexuels dans l’industrie de l’aide.

Il espère que le projet pourra devenir une «institution internationale permanente» qui «ne fait que rechercher et retrouver les victimes d’abus», a-t-il déclaré au journal.

Une fois qu’une victime présumée d’abus d’un travailleur humanitaire est identifiée, l’équipe de terrain prélèvera un échantillon d’ADN qui sera renvoyé à Londres.

M. MacLeod travaille ensuite au nom de chaque victime pour retrouver son père en utilisant des bases de données ADN accessibles au public.

Une méthode similaire a été utilisée pour attraper le « Golden State Killer », qui a tué 12 personnes et violé 45 femmes entre 1975 et 1986.

La police a utilisé les données publiques de l’arbre généalogique pour retrouver Joseph James DeAngelo. Ses empreintes digitales sont enregistrées depuis des décennies sans être identifiées.

Alors que DeAngelo lui-même n’avait pas téléchargé ses données lui-même sur le site public, un parent éloigné l’avait fait. Cela a permis à la police californienne de le retrouver en 2018.

Le département de médecine légale du Kings College travaille avec d’autres facultés sur un projet pilote de six mois, a déclaré Denise Syndercombe Court, professeur de médecine légale.

L’objectif est de «documenter pleinement l’étendue du problème» et de fournir des preuves génétiques de l’abus, a-t-elle déclaré.

L’équipe prévoit de présenter le projet lors d’une conférence en mai 2021, si la restriction Covid-19 le permet, dans le but d’obtenir le soutien des gouvernements nationaux et internationaux, ainsi que des industries et des organismes de bienfaisance, pour limiter tout abus en cours, le professeur expliqué.

Après avoir fait pression sur les gouvernements pendant des décennies, M. MacLeod – qui a précédemment occupé des postes de direction à l’ONU – a déclaré qu’il n’avait pas encore constaté de « changement significatif » au sein de l’industrie.

Mais il s’est dit optimiste quant au fait que la nouvelle technologie peut aider à demander des comptes aux auteurs des abus maintenant qu’il a «tous les outils» à sa disposition.