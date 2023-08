Des chercheurs découvrent des milliers d’empreintes de dinosaures en Alaska

Comme ça arrive6:36Des chercheurs découvrent des milliers d’empreintes de dinosaures en Alaska

Dustin Stewart est obsédé par les dinosaures depuis l’âge de neuf ans. Mais il n’aurait jamais imaginé qu’il grandirait en étudiant des empreintes de pas vieilles de 70 millions d’années en Alaska.

Les scientifiques ont déjà trouvé des traces de dinosaures dans le parc national de Denali, mais jamais à cette échelle.

Stewart, paléontologue et diplômé de l’Université d’Alaska à Fairbanks (UAF), affirme que des milliers d’empreintes nouvellement découvertes rampent sur les murs verticaux « comme Spider-Man ».

« En voyant ça pour la première fois, oh, nous étions au niveau supérieur. Incroyable. Tout le monde était excité », a-t-il déclaré. Comme ça arrive hôte invité Paul Hunter. « [They were like] « Oh, mon Dieu, regarde celui-là ; regarde celui-là.' »

Stewart est l’un des principaux auteurs de l’étude qui a analysé ce que les chercheurs considèrent comme le plus grand site connu de traces de dinosaures en Alaska. Il a travaillé aux côtés de Patrick Druckenmiller, directeur du Musée du Nord à Fairbanks. Les conclusions ont été publié le mois dernier dans la revue Historical Biology.

« Nous paniquions »

Stewart et son équipe ont décidé d’en apprendre davantage après avoir entendu parler du site par les employés du parc national, qui ont remarqué pour la première fois certaines traces en 2015 sur un affleurement rocheux que les chercheurs ont depuis surnommé le Colisée.

Après sept ou huit heures de randonnée, il a dit qu’ils n’étaient pas très enthousiasmés par ce qu’ils avaient découvert au début.

« Nous étions épuisés et nous voyions là [was a] un mur sur lequel il y avait des traces de dinosaures. Mais non [as many as] nous nous y attendions en quelque sorte », a-t-il déclaré.

Cependant, lorsque le soleil a commencé à se coucher et à « atteindre cet angle parfait » sur le mur, il dit qu’ils ont vu des dizaines de traces, puis des centaines, et des milliers d’autres.

« Immédiatement, nous avons tous été sidérés, puis Pat a dit : ‘Prenez votre appareil photo.’ Nous paniquions. »

Un retour dans le temps

On pense que les traces remontent à environ 69 millions d’années, ce qui les situe au Crétacé. Stewart dit qu’il pense que la plupart des morceaux provenaient du Pachyrhinosaure et Nanuqsaure — ce dernier est un cousin du Tyrannosaure rex.

Il dit que plusieurs empreintes de pas montrent différents types de dinosaures côte à côte, ce qui lui fait croire qu’un dinosaure a parcouru un chemin un jour et un autre le lendemain.

« Nous voyons cette zone de pistes à travers le temps et dans de multiples événements qui ont créé ce genre d’environnement », a déclaré Stewart.

Une image en gros plan d’un tout dans le parc national et réserve Denali en Alaska montre de nombreuses empreintes d’hadrosaures. Le piolet en bas à gauche du cadre mesure environ 0,91 mètre de long, pour l’échelle. (Patrick Druckenmiller/Université d’Alaska Fairbanks)

Les chercheurs pensent que le Colisée, qui ressemble à des couches de roches verticales pointant vers l’extérieur, était autrefois horizontal et plat sur le sol et à proximité d’un point d’eau.

De nombreuses créatures différentes s’y rassemblaient pour chercher de l’eau, a-t-il déclaré, ce qui expliquerait pourquoi tant de types différents de traces pouvaient être trouvés au même endroit.

« C’est probablement similaire à quelque chose que nous voyons en Afrique où vous voyez ces animaux que nous ne nous associons pas vraiment les uns aux autres : des lions, des girafes, des alligators, et ils sont tous là… dans la même zone », a déclaré Stewart. .

Les formes des empreintes allaient de taches et de trous à des empreintes plus définies.

« Vous pouvez voir la forme des orteils et la texture de la peau » sur certaines empreintes, a déclaré Druckenmiller, auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse.

Preuve possible de la migration des dinosaures

Donald Henderson, un paléontologue du Royal Tyrrell Museum of Paleontology en Alberta qui n’a pas participé à l’étude, affirme que les résultats sont assez étonnants.

« Normalement, nous avons juste, vous savez, peut-être quelques mètres de long et un ou deux mètres de large, mais ils ont cette immense étendue de roche exposée », a-t-il déclaré..

Henderson a déclaré que les traces posées à plat sur le sol peuvent être obscurcies avec le temps. Les collines rocheuses à proximité sont « constamment érodées » et peuvent s’installer sur le sol. Les plantes peuvent également obscurcir davantage les traces à mesure qu’elles poussent au-dessus d’elles.

Cependant, comme les « murs » du Colisée sont verticaux, rien ne peut réellement s’accumuler, a-t-il déclaré.

L’année dernière, le musée a rendu compte d’un site d’empreintes de dinosaures dans le sud de l’Alberta et a trouvé des traces des mêmes créatures que celles trouvées par l’équipe de Stewart en Alaska.

Henderson a déclaré que cette découverte montre que les animaux vivaient de l’extrême nord au sud, comme aux États-Unis.

À la fin du Crétacé, la planète pouvait être décrite comme un « monde à effet de serre » sans calotte glaciaire polaire, a déclaré Henderson. Pourtant, les dinosaures vivant dans ce qui est aujourd’hui l’Alaska ont probablement connu de « longues, longues et sombres nuits polaires », ce qui a peut-être conduit certains à migrer.

« Cela pourrait expliquer pourquoi vous avez essentiellement les mêmes dinosaures qu’en Alberta et en Alaska », a-t-il déclaré.

Stewart est optimiste qu’il y aura encore plus de pistes dans le parc national de Denali à l’avenir.

« Nous allons trouver davantage de [them] chaque année, nous y allons », a-t-il déclaré.