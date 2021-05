Des chercheurs de Stanford implantent une micropuce chez un homme paralysé pour communiquer

Un homme qui a perdu tout mouvement sous le cou après une blessure à la moelle épinière en 2007 a finalement pu écrire à nouveau – avec son esprit.

Les chercheurs de l’Université de Stanford ont utilisé un logiciel d’intelligence artificielle et une interface cerveau-ordinateur pour aider l’homme aux membres immobilisés à communiquer par texte, selon une étude publiée mercredi dans la revue à comité de lecture Nature.

Le Dr Jaimie Henderson, professeur de neurochirurgie à Stanford, a implanté deux micropuces de la taille de l’aspirine de bébé d’environ 1 millimètre dans le cerveau de l’homme en 2017. Les puces ont des électrodes qui enregistrent les neurones dans le cortex moteur, la partie du cerveau qui contrôle le mouvement de la main. .

Lorsque l’homme a imaginé qu’il utilisait sa main pour écrire sur un bloc-notes, l’ordinateur a converti ses pensées en texte sur un écran d’ordinateur.

«Cette approche a permis à une personne paralysée de composer des phrases à des vitesses presque comparables à celles d’adultes valides du même âge tapant sur un smartphone», a déclaré Henderson. « Le but est de restaurer la capacité de communiquer par texte. »

L’homme – désigné dans l’étude uniquement sous le nom de T5 – a envoyé un texto à une vitesse d’environ 18 mots par minute. Une personne du même âgeavec la pleine utilisation de leurs mains peuvent envoyer un SMS en moyenne 23 mots par minute sur un smartphone.

Son taux d’erreur était d’environ une erreur tous les 18 ou 19 caractères tentés. Lorsque les chercheurs ont utilisé une fonction de correction automatique, similaire à la plupart des smartphones, les taux d’erreur ont chuté en dessous de 1% lorsqu’il a été invité à copier du texte et un peu plus de 2% lorsqu’il a été invité à écrire quelque chose d’original.

«C’est passionnant d’améliorer la vitesse de ces types d’appareils pour atteindre un niveau où je pense que cela pourrait être très utile pour quelqu’un qui est gravement paralysé», a déclaré le Dr Frank Willett, auteur de l’étude et neuroscientifique à Stanford. «C’est comparable à écrire sur un bloc-notes ou à taper sur un smartphone.»

Les auteurs de l’étude sont enthousiasmés non seulement par la technologie de pointe, mais aussi par ce que leur découverte signifie pour les recherches futures.

Jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas combien de temps une personne pouvait conserver ses capacités motrices sans les mettre en pratique.

« Nous n’avions aucune idée de quelqu’un qui n’avait jamais bougé ses mains depuis 10 ans, si vous lui demandiez d’écrire, ce que son cerveau ferait », a déclaré Willett. «Cela montre que ces fins (mouvements) adroits évoquent encore de riches schémas d’activité cérébrale que nous pouvons utiliser.»

Les chercheurs espèrent que la technologie pourra être adaptée pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas parler de simuler une conversation par l’écriture.

«Alors que l’écriture manuscrite peut approcher 20 mots par minute, nous avons tendance à parler environ 125 mots par minute, et c’est une autre direction passionnante qui complète l’écriture manuscrite», a déclaré Krishna Shenoy, professeur de génie électrique à l’Université de Stanford.

Il reste encore du travail à faire avant que les résultats de l’étude puissent être transférés avec succès dans des applications du monde réel telles qu’une tablette, un smartphone ou un ordinateur.

« La prochaine étape immédiate serait d’affiner et de rationaliser l’algorithme, il est donc plus facile de se mettre en marche rapidement », a déclaré Willett. «Chaque cerveau est unique et vous obtenez différents neurones qui font des choses différentes, il y a donc toujours un étalonnage.»

