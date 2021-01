Des chercheurs de Stanford développent un vaccin à nanoparticules Covid-19 à dose unique qui n’a pas besoin de chambre froide

Les chercheurs ont testé avec succès un vaccin à nanoparticules Covid-19 qui, pour le moment, ne semble pas avoir les effets secondaires ou les problèmes de distribution qui affectent la génération actuelle de vaccins utilisés.

Les scientifiques du laboratoire du biochimiste de l’Université de Stanford Peter S.Kim travaillaient déjà sur des vaccins contre Ebola, le VIH et la grippe pandémique lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, et ils ont rapidement canalisé tous leurs efforts dans la lutte contre le nouveau fléau.

L’équipe a déjà produit et testé un nouveau vaccin prometteur qui pourrait apporter une solution à de nombreux problèmes qui contrarient les efforts mondiaux de vaccination.

«Notre objectif est de fabriquer un vaccin à injection unique qui ne nécessite pas de chaîne du froid pour le stockage ou le transport. Si nous réussissons à bien le faire, il devrait également être bon marché ». a déclaré Kim, professeur de biochimie à l’université.

«La population cible de notre vaccin est constituée des pays à revenu faible ou intermédiaire.»

Les nanoparticules elles-mêmes sont criblées des mêmes protéines qui donnent au coronavirus la « couronne » dont son nom est dérivé, et qui lui permettent d’entrer et d’infecter les cellules humaines, détournant la machinerie cellulaire à l’intérieur pour s’auto-répliquer davantage du virus.

Les vaccins à nanoparticules sont souvent aussi efficaces que leurs homologues à base de virus, tout en présentant moins d’inconvénients.

Par exemple, les vaccins à nanoparticules peuvent être produits plus rapidement, ne nécessitent pas la vaste chaîne d’approvisionnement des entrepôts frigorifiques pour être livrés aux centres de vaccination, sont moins susceptibles de produire des effets secondaires et peuvent être produits à un coût moindre, si tout se passe comme prévu.

Les premiers résultats des tests de vaccins sur des souris indiquent que l’inoculation de nanoparticules de Stanford peut conférer une immunité après une seule dose.

Les chercheurs espèrent que la forme finale du vaccin pourra être conservée à température ambiante et pourra même être distribuée sous forme de poudre, ce qui, si possible, serait beaucoup plus simple à administrer dans le monde entier.

De nombreux vaccins de la génération actuelle, tels que ceux produits par Pfizer / BioNtech et Moderna, doivent être stockés à des températures allant de huit à -70 degrés Celsius (46 à -94 degrés Fahrenheit), ce qui nécessite une infrastructure de stockage frigorifique avancée afin de diffuser , coupant efficacement les zones défavorisées ou éloignées de la Terre du vaccin.

« [We] pense que c’est un point de départ solide pour ce qui pourrait être un schéma de vaccination à dose unique qui ne repose pas sur l’utilisation d’un virus pour générer des anticorps protecteurs après la vaccination, » dit l’auteur principal Abigail Powell.

