Des chercheurs de Schulich s’attaquent à la résistance aux antibiotiques

C’est une lutte acharnée – une bataille en constante évolution entre les antibiotiques et les bactéries qu’ils sont censés tuer.

Et les experts affirment que les bactéries gagnent.

Mais une équipe dévouée de chercheurs de la Schulich School of Medicine & Dentistry se concentre sur ce qui semble être une tâche impossible : créer des médicaments pour combattre – et gagner – la guerre contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.

À l’intérieur du Laboratoire HeinrichsDavid Heinrichs et son équipe étudient les bactéries pathogènes afin de déterminer quels gènes sont importants pour leur survie au sein d’un hôte. Ces informations peuvent contribuer à la mise au point de nouveaux traitements contre les infections qui ne répondent pas aux antibiotiques. Il peut également jouer un rôle important dans le développement de vaccins.

« Nous vivons une période que l’on appelle le vide dans la découverte de médicaments », a déclaré Heinrichs, professeur au département de microbiologie et d’immunologie.

« Les bactéries ont continué à évoluer et nous arrivons à un point où nous ne pourrons peut-être bientôt plus traiter certaines infections. » – David Heinrichs, professeur de microbiologie et d’immunologie à Schulich Medicine

Évoluer pour résister aux antibiotiques

Lorsque les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, les médicaments traditionnels sont incapables de traiter les infections, qui peuvent se propager et s’aggraver. L’équipe de Heinrichs étudie un germe appelé Staphylocoque doréqui est la principale cause bactérienne d’infections de la peau et des tissus mous.

Souches dites résistantes à la méthicilline Staphylocoque doré (SARM) sont généralement résistants à plusieurs médicaments et se propagent facilement. Les bactéries évoluent rapidement, ce qui signifie que les souches peuvent devenir résistantes à de nouveaux médicaments avant même de pouvoir être introduites dans les essais cliniques.

« Faire face aux bactéries est toujours une sorte de course aux armements ; Lorsque notre système immunitaire parvient à les restreindre, ils développent des moyens de le contourner. Lorsque nous développons un nouvel antibiotique, ils développent des moyens d’y résister », a déclaré Alex Sheikh, récemment diplômé du programme de baccalauréat en sciences médicales (BMSc) et membre de l’équipe de Heinrichs.

Les recherches de Sheikh se concentrent sur l’absorption du fer, un processus essentiel à la survie du SARM dans le corps humain.

Sheikh examine spécifiquement l’identification de nouveaux gènes impliqués dans l’absorption du fer et la manière dont le SARM coordonne l’expression de ces gènes en fonction de signaux environnementaux proches tels que la disponibilité du fer et l’attaque des cellules immunitaires. Les bactéries et le système immunitaire se battent constamment et disposent tous deux d’outils pour lutter pour leur survie dans le corps.

À mesure que les chercheurs déterminent les mécanismes utilisés par les bactéries pour éviter d’être tuées – à la fois par le système immunitaire et par les antibiotiques – ils en apprennent davantage sur la façon dont les infections bactériennes peuvent être traitées. Comprendre ces mécanismes peut également aider à la production d’un vaccin contre le SARM.

« La partie la plus intéressante pour moi à propos des maladies infectieuses a toujours été la lutte acharnée entre l’hôte et le virus », a déclaré Sheikh. « Ce qui me passionne dans la recherche, c’est que, malgré tout ce que nous savons, il reste encore beaucoup à découvrir car les bactéries s’adaptent toujours. »

Un travail « très enrichissant »

Lorsqu’il a commencé son parcours professionnel, Sheikh prévoyait faire des études de médecine, mais son intérêt pour la recherche s’est accru après un stage à Agriculture et Agroalimentaire Canada l’année dernière.

« Avant de commencer mes recherches l’année dernière, je pensais que je n’étais pas fait pour ce genre de travail. Mais maintenant, je suis fier de ce que notre équipe a accompli et je trouve le travail très enrichissant », a déclaré Sheikh.

Dans le cadre de son stage, Sheikh a passé un an à étudier les agents pathogènes émergents dans un bassin versant près d’Ottawa, menant des expériences pour déterminer la résistance aux antibiotiques. Ses recherches se sont concentrées sur le développement d’outils permettant de détecter rapidement les bactéries dans des échantillons environnementaux ou cliniques et d’évaluer leurs capacités potentielles à causer des maladies. Elles ont été publiées dans la revue scientifique Lettres en microbiologie appliquée.

Sheikh a déclaré qu’il s’était initialement intéressé à la microbiologie parce que les bactéries lui rappelaient les personnages Pokémon. Il admire la façon dont chaque espèce de bactérie nécessite des conditions particulières pour survivre et possède des mécanismes spécifiques pour combattre les médicaments et le système immunitaire. Sheikh souhaite en savoir plus sur ces conditions afin de mieux comprendre comment vaincre les superbactéries résistantes aux antibiotiques.

Après son stage, Sheikh a commencé à s’ouvrir à la possibilité de faire carrière dans la recherche. Il continuera désormais à explorer cette possibilité en tant qu’étudiant à la maîtrise au laboratoire Heinrichs.

«Je pensais que la recherche était quelque chose d’inaccessible pour moi. Mon travail au Heinrichs Lab m’a fait réaliser qu’il y avait une place pour moi dans ce monde. – Alex Sheikh, BMSc’24, étudiant à la maîtrise

Même s’il envisage encore des études de médecine, Sheikh ne se limite pas à une seule voie pour son avenir. En tant que vice-président des communications d’Active Minds, un club occidental axé sur la sensibilisation à la santé mentale, Sheikh a été plus ouvert à un changement de trajectoire de carrière.

« Augmenter mes connaissances en matière de santé mentale en étant membre du club m’a amené à faire beaucoup plus d’introspection », a déclaré Sheikh. « Je m’efforce d’accepter que mon chemin ne soit pas aussi linéaire que je l’aurais espéré et de ne plus lier ma valeur intrinsèque à ma performance. »

Sheikh a également connu du succès en dehors du laboratoire. Parallèlement à ses recherches, il a encadré d’autres étudiants dans le cadre des programmes de mentorat du Western Biochemistry Club et de la Microbiology and Immunology Student Association. Plus important encore, grâce à son nouvel amour pour la recherche, Sheikh s’est ouvert à l’exploration d’une grande variété d’opportunités de carrière.

« Même si ma carrière m’a amené dans une direction différente de celle que j’avais initialement envisagée, j’acquiers beaucoup d’expérience précieuse et j’ai maintenant l’esprit ouvert à de nouvelles possibilités. »