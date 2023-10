En septembre, l’équipe de recherche de MSU reçu une subvention de 12 millions de dollars sur quatre ans de l’IARPA pour poursuivre le développement de FarSight dans le cadre du programme de reconnaissance et d’identification biométriques à l’altitude et à la portée, ou BRIAR, de l’agence, programme.

Le responsable du programme BRIAR, Lars Ericson, a déclaré que la création du programme était motivée par le fait que certains capteurs utilisés par la communauté du renseignement n’étaient souvent pas bien adaptés à la reconnaissance faciale. Ericson a souligné que des défis supplémentaires, tels qu’une faible résolution et des angles de vision sévères, ont nécessité le développement de nouveaux systèmes de surveillance. technologie.

« On peut considérer (BRIAR) comme un élargissement de la gamme d’images et de plates-formes de capteurs sur lesquelles nous pouvons effectuer des activités biométriques fiables, fiables et précises », a déclaré Ericson. «Cela nécessite de rechercher de nouveaux types de technologies fondamentales dans ces domaines basés sur la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique. systèmes.»

Afin d’identifier avec succès des individus à de longues distances, comme cela serait par exemple nécessaire avec un drone de surveillance, FarSight utilise le visage, la démarche et la forme du corps d’une personne pour l’identification biométrique. Cette approche d’identification du corps entier vise à relever les défis posés par une mauvaise qualité d’image, des similitudes individuelles et des problèmes graves. angles de vision.

Xiaoming Liu, responsable du projet FarSight et professeur à la MSU Research Foundation, a déclaré que le logiciel aide également à lutter contre un phénomène appelé turbulence atmosphérique, qui se produit lorsque la lumière est déformée sur de longues distances en raison de conditions atmosphériques telles que température.

« Sur ce trajet de 100 mètres, à cause des turbulences et de la dynamique de l’air, cette onde (lumineuse) pourrait ne plus être une ligne droite », a déclaré Liu. « Le visage pourrait être déformé à cause de cela turbulence.»

Selon le site Internet du programme BRIAR, le logiciel issu de cette recherche est destiné à être utilisé pour la lutte contre le terrorisme, la protection des forces militaires et la sécurité des frontières. Cependant, en tant qu’agence de recherche, l’IARPA ne détermine pas les applications exactes de sa technologie et s’efforce plutôt de « faciliter la transition des résultats de la recherche » vers les États-Unis. communauté du renseignement.

« (D’autres agences) doivent faire leur propre évaluation de l’adéquation, à la fois d’un point de vue technologique et d’un point de vue politique et efficace », a déclaré Ericson. « Ce n’est pas quelque chose que nous peser.

Abigail Hall, professeure agrégée à l’Université de Tampa, qui étudie la politique étrangère et le militarisme des États-Unis, a déclaré qu’il n’était pas rare que des technologies initialement destinées à des fins militaires soient finalement déployées au niveau national. Elle a ajouté que même si l’utilisation domestique d’équipements de surveillance, tels que drones utilisés à des fins agricolesn’est pas en soi négatif, les applications répressives des technologies de surveillance peuvent être difficile à réguler.

« Il est extrêmement difficile d’obtenir des informations auprès d’entités gouvernementales de toutes tailles sur la manière dont ces types de technologies sont utilisés », a déclaré Hall. « Pour les personnes préoccupées par les libertés civiles, avec des choses comme (les véhicules aériens sans pilote), vous avez des inquiétudes concernant les types de protection et de protection du quatrième amendement. ces applications.

Hall a expliqué que le travail de la communauté du renseignement américain étant par nature secret, il peut être incroyablement difficile pour les civils et les élus d’accéder aux informations nécessaires pour surveiller efficacement les utilisations de technologies telles que Vision lointaine.

« Je pense que les gens peuvent et doivent être sceptiques lorsqu’on leur présente une nouvelle technologie de surveillance et qu’on leur dit qu’elle est exclusivement et ne sera utilisée que pour ce type d’utilisation particulier », a déclaré Hall. « Nous n’avons pas nécessairement de contraintes qui régiront la façon dont ces technologies sont mises en œuvre. utilisé.»

Bien que Liu ait déclaré que les sponsors du projet lui ont demandé de ne pas articuler les applications potentielles de FarSight, il a fourni son propre point de vue en tant que scientifique et chercheur.

« Je pense que la technologie en elle-même n’a ni bon ni mauvais, tout dépend de la façon dont (les gens) l’utilisent », a déclaré Liu. « En tant que scientifique, je pense que nous nous efforçons de faire fonctionner la technologie pour permettre aux possibilités.»

Soutenez les médias étudiants !

Veuillez envisager de faire un don à The State News et aider à financer l’avenir du journalisme.