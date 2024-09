Des chercheurs de McGill reçoivent 5,5 millions de dollars de financement de la FCI

Vingt chercheurs de McGill ont reçu des subventions d’infrastructure de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) pour soutenir leurs projets novateurs, pour un investissement fédéral total de 5,5 millions de dollars.

Ces subventions seront égalées par le gouvernement du Québec, doublant ainsi leur valeur.

Le financement a été annoncé Le 13 septembre, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) a accordé une subvention de 86 millions de dollars à 316 projets d’infrastructure de recherche dans 47 établissements à travers le pays. Ces subventions, provenant du Fonds des leaders John R. Evans (JELF) de la FCI, aident les universités à fournir aux meilleurs chercheurs scientifiques l’infrastructure hautement spécialisée dont ils ont besoin pour exceller.

Les lauréats de McGill travaillent dans un large éventail de domaines, allant de la réduction de la pollution chimique dans l’environnement à l’amélioration des immunothérapies pour traiter le cancer.

Parmi les lauréats figurent Lucas Caire da Silvaprofesseur adjoint au Département de chimie, qui s’inspire du fonctionnement des cellules pour explorer les moyens d’accroître l’efficacité et la sélectivité des réactions chimiques. L’un des objectifs est de concevoir des méthodes qui évitent le recours à des produits chimiques toxiques et à des étapes complexes qui gaspillent des matériaux et de l’énergie. Cette approche appuie les objectifs de durabilité du Canada et positionne le pays comme un chef de file en chimie innovante et bio-inspirée.

Vivian Qian Liu, Professeur adjoint au Département de parasitologie, volonté utilise-la Financement du JELF pour acquérir La microscopie à super-résolution permet d’étudier les maladies infectieuses d’origine animale qui infectent les humains, notamment par le biais de maladies d’origine alimentaire. Ces zoonoses virales et bactériennes comptent parmi les plus grands défis auxquels sont confrontés les experts en santé publique aujourd’hui. Les recherches de Liu porteront sur la manière dont les virus zoonotiques se transmettent de la faune sauvage aux humains et au bétail, et sur la façon dont les cellules bactériennes persistent dans les agroécosystèmes. En fournissant une imagerie tridimensionnelle à haute résolution de spécimens vivants, cette recherche contribuera au développement de systèmes de surveillance active et de stratégies d’intervention efficaces.

Professeur au Département de neurologie et de neurochirurgie Dana Petit Le programme de recherche de la Dre Small s’appuiera sur le financement du JELF pour lancer des recherches révolutionnaires visant à lutter contre les pandémies d’obésité et de diabète. L’obésité était autrefois considérée comme un trouble strictement métabolique, mais des recherches récentes révèlent des interactions surprenantes entre le cerveau et le métabolisme, l’obésité et le diabète de type 2 étant désormais reconnus comme des facteurs de risque importants de déficience cognitive et de développement de démences, dont la maladie d’Alzheimer. L’initiative de la Dre Small établira un programme de classe mondiale positionné à l’intersection des neurosciences et du métabolisme, mettant l’accent sur la recherche de pointe, les nouvelles technologies, la sensibilisation du public, la commercialisation et le développement d’un programme de formation durable. La Dre Small a commencé son mandat à McGill en 2023 en tant que Chaire d’excellence en recherche du Canada sur le métabolisme et le cerveau.

« Je remercie la Fondation canadienne pour l’innovation d’offrir ce soutien essentiel à la recherche de pointe de McGill et de s’engager à renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial de l’innovation. Je suis également reconnaissant au gouvernement du Québec pour ses subventions de contrepartie, qui renforcent également le Québec », a déclaré Dominique Bérubé, vice-président à la recherche et à l’innovation de McGill.

Liste des projets financés par le CFI JELF à McGill :

Détection d’anomalies de séries temporelles

Professeur Narges ArmanfardDépartement de génie électrique et informatique

140 459 $

Santé microvasculaire et endothéliale dans les troubles hypertensifs de la grossesse

Professeur Mariane BertagnolliÉcole de physiothérapie et d’ergothérapie

294 252 $

Interventions innovantes en matière de nutrition et de mode de vie pour l’amélioration de la santé et la gestion du diabète, du vieillissement et du cancer

Professeur Anne-Sophie BrazeauÉcole de nutrition humaine

447 848 $

Microréacteurs supramoléculaires bio-inspirés pour la chimie de synthèse

Professeur Lucas Caire da Silva, Département de chimie

280 934 $

Le ouistiti comme modèle préclinique pour l’étude des mécanismes sensoriels et sociaux liés aux troubles du spectre autistique

Professeur Justine Cléry, Département de neurologie et de neurochirurgie

95 528 $

Comprendre la dynamique cellulaire de la santé et des maladies de la peau

Professeur Katie CockburnDépartement de biochimie

160 000 $

Évaluation ex vivo du vieillissement cérébral et de ses troubles

Professeur Mahsa DadarDépartement de psychiatrie

97 776 $

Mesures musculo-squelettiques précises, complètes et pratiques pour prévenir la perte osseuse liée à l’âge, au sexe et à la maladie

Professeur Jenna GibbsDépartement de kinésiologie et d’éducation physique

162 342 $

Architectures médiatrices des interactions bactéries-hôtes : vers une stratégie anti-adhésion pour traiter les infections microbiennes

Professeur Shuaiqi GuoDépartement d’anatomie et de biologie cellulaire

150 000 $

Effets à long terme d’un traumatisme crânien léger

Professeur Lili-Naz HazratiDépartement de pathologie

187 486 $

Science Biologie Installation de culture microbienne intégrée pour une analyse évolutive en temps quasi réel

Professeur Caisses ReesDépartement de biologie

435 381 $

Laboratoire pour la protection des sols et des ressources en eau

Professeur Jinxia LiuDépartement de génie civil

499 724 $

Étude de la survie et de la transmission des agents pathogènes zoonotiques humains émergents à l’aide de la microscopie à super-résolution

Professeur Qian Liu, Institut de Parasitologie

553 482 $

Quantification et réduction de l’incertitude grâce à l’intégration des connaissances d’experts dans les outils d’aide à la décision clinique basés sur l’IA

Professeur Sreenath Arekunnath MadathilDépartement de médecine dentaire

80 315 $

Représentations neuronales distribuées pour un apprentissage et une inférence efficaces

Professeur Paul MassetDépartement de psychologie

273 722

Comprendre le développement et la fonction des lymphocytes T pour améliorer l’efficacité des immunothérapies contre le cancer

Professeur Heather MelicharDépartement de microbiologie et d’immunologie

276 393 $

TRANSFORM : S’engager avec les jeunes pour le changement social

Professeur Claudia MitchellDépartement d’études intégrées en éducation

95 879 $

Fabrication carbothermique à température extrême de matériaux en carbone graphitique durables

Professeur Philippe OuzilleauDépartement de génie des mines et des matériaux

374 138 $

Détection par micro-ondes pour un dépistage et une surveillance de la santé accessibles et personnalisés

Professeur Emily PorterDépartement de génie biologique et biomédical

100 000 $

Initiative sur le cerveau et le métabolisme

Professeur Dana PetitDépartement de neurologie et de neurochirurgie

799 999 $