Des chercheurs de l’Université Queen’s contribuent à faire la lumière sur l’influence des gènes sur les sucres bénéfiques pour la santé présents dans le lait maternel | Faculté des sciences de la santé

Une nouvelle étude inédite apporte des informations sur un ingrédient important du lait maternel, bénéfique pour la santé.

Une équipe dirigée par le Dr Qingling Duan, chercheur national en bio-informatique de l’Université Queen’s, s’est associée à la recherche pionnière de l’étude de cohorte CHILD (CHILD). Cette collaboration majeure et pluriannuelle a mis en relation des chercheurs sur le lait maternel de l’Université de Californie à San Diego et de l’Université du Manitoba avec des experts en bio-informatique et en génomique computationnelle de l’Université Queen’s.

Publié dans Nature Communicationsleurs recherches mettent en lumière les relations complexes entre la constitution génétique d’une mère, les oligosaccharides du lait maternel ou HMO (un groupe abondant et diversifié de sucres) présents dans son lait maternel et la santé respiratoire de son bébé.

Les résultats de l’étude pourraient éclairer de nouvelles façons de prédire et de prévenir les maladies infantiles et pourraient faciliter de nouvelles thérapies basées sur les HMO pour prévenir les maladies respiratoires.

« Ces résultats pourraient nous permettre de développer des compléments alimentaires inspirés des HMO pour les bébés et de créer des HMO spécifiques pour la recherche, voire éventuellement pour des thérapies visant à traiter les maladies respiratoires, tant chez les enfants que chez les adultes », explique l’auteur principal de l’étude, Amirtha Ambalavanan, chercheuse postdoctorale en sciences biomédicales et moléculaires à l’Université Queen’s. « Nous avons beaucoup à apprendre du lait maternel. »

Les chercheurs ont mené des études d’association pangénomique (GWAS), qui ont examiné simultanément des millions de variations de séquences d’ADN et leur relation avec les concentrations variables de 19 HMO différents trouvés dans le lait de 980 mères participant à l’étude CHILD. Ils ont ensuite examiné si l’exposition à ces différences de HMO était associée au risque de développer une respiration sifflante récurrente, un symptôme précoce de l’asthme, chez les bébés allaités. L’équipe du Dr Duan a identifié des variations génétiques fortement corrélées entre les mères et la composition en HMO de leur lait.

Dr Duan

« Mon équipe a été stupéfaite par l’importance des signaux GWAS entre les génomes maternels et leurs profils HMO », note le Dr Duan, également professeur associé au Département des sciences biomédicales et moléculaires et à l’École d’informatique de Queen’s. « De plus, alors que nous nous attendions à trouver des loci associés, notre étude a identifié un certain nombre de nouvelles associations génétiques jusqu’alors inconnues comme étant impliquées dans la production d’HMO. »

Pour tester la force de ces résultats, ils ont mené la même analyse auprès de 395 mères d’une autre cohorte, l’étude INSPIRE, et ont trouvé bon nombre des mêmes associations.

En ce qui concerne l’impact des HMO sur la santé respiratoire ultérieure des bébés, les chercheurs ont découvert que le lait avec différents profils HMO semblait affecter les résultats respiratoires de l’enfant, dépassant parfois même le risque inhérent aux gènes des enfants. Le lait contenant des niveaux élevés de HMO spécifiques tend à protéger les bébés contre le développement ultérieur d’une respiration sifflante. Cet impact est particulièrement évident chez les enfants présentant un risque génétique élevé de développer de l’asthme.

En augmentant nos connaissances sur la manière dont les HMO sont produits et sur la manière dont ils influencent la santé, l’étude laisse entrevoir de nouvelles avancées possibles dans les soins de santé et la recherche médicale.

« Plus nous en savons sur les HMO, sur la manière dont ils sont synthétisés et sur leur impact sur la santé humaine, mieux nous pouvons concevoir des interventions utiles pour prévenir les maladies infantiles », explique Ambalavanan.

« Bien sûr, nous savons déjà que l’allaitement maternel procure de nombreux bienfaits étonnants pour la santé », commente la Dre Meghan Azad, co-auteure et directrice adjointe de CHILD, chercheuse de premier plan sur le lait maternel et titulaire d’une chaire de recherche du Canada à l’Université du Manitoba.

« Mais nous ne comprenons pas encore parfaitement comment cela fonctionne au niveau biologique. Nous avons exploré ici la dynamique complexe entre les mères, leur lait et leurs bébés pour voir comment les gènes d’une mère influencent la composition des HMO dans son lait et comment ces HMO interagissent avec la génétique de son bébé pour influencer son risque de développer ultérieurement de l’asthme. »

Cette histoire est une version modifiée d’une annonce publié à l’origine par le groupe d’étude de cohorte CHILD.