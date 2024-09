Des chercheurs de l’Université de Victoria révolutionnent le diagnostic de la syphilis dans un contexte de crise mondiale

L’équipe du Dr Caroline Cameron s’attaque aux défis du diagnostic avec un nouveau programme prometteur

Les chercheurs de l’Université de Victoria, dirigés par la Dre Caroline Cameron, microbiologiste, sont en première ligne de la recherche diagnostique sur la syphilis, une infection bactérienne qui demeure une crise sanitaire mondiale. Le laboratoire de Cameron, en collaboration avec des institutions américaines et espagnoles, a obtenu un financement de 352 124 dollars américains auprès des National Institutes of Health (NIH) pour développer un nouveau test de diagnostic de la syphilis, conçu pour surmonter les limites des méthodes actuelles.

La syphilis est une infection sexuellement transmissible (IST) causée par la bactérie Treponema pallidum. Différentes sous-espèces de Treponema provoquent divers types de syphilis, telles que la syphilis vénérienne et endémique, ainsi que d’autres infections comme la maladie de la pinta et du pian.

Malheureusement, les sous-espèces de Treponema sont si similaires que les analyses de sang ne permettent pas de les distinguer. Plus problématique encore, les tests actuels sont incapables de faire la différence entre une infection actuelle et une infection passée, ce qui signifie qu’une personne continuera à être testée positive, qu’elle ait ou non déjà reçu un traitement.

La bactérie est notoirement difficile à diagnostiquer, en particulier aux premiers stades de l’infection, c’est pourquoi les recherches de Cameron visant à améliorer les tests de dépistage de la syphilis sont si cruciales.

« Les tests actuellement utilisés détectent les anticorps produits contre l’agent pathogène », a écrit Cameron dans un e-mail à le Martlet« et non la bactérie elle-même ».

Ces tests sous-optimaux posent des défis importants, car les personnes aux premiers stades de l’infection peuvent avoir un résultat négatif et les personnes qui ont été réinfectées peuvent ne s’en rendre compte qu’aux derniers stades de l’infection.

La syphilis progresse à travers quatre étapes distinctes : primaire, secondaire, latente et tertiaire. Le stade primaire se manifeste généralement par une réaction locale à l’infection sous la forme d’un chancre – un ulcère rond et indolore. Le stade secondaire se manifeste souvent par des lésions cutanées, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs articulaires, entre autres symptômes. Si elles ne sont pas traitées, les symptômes disparaîtront, mais l’infection persistera à l’état dormant, entrant dans la phase latente. Enfin, le stade tertiaire peut causer de graves dommages au cœur, au cerveau et à d’autres organes.

Le manque de tests optimaux est particulièrement difficile pour les maladies congénitales syphilis – la transmission de la syphilis in utero – parce que les anticorps sont transférés au fœtus en développement pendant la grossesse et que le nouveau-né sera testé positif, qu’il soit infecté ou non. Si elle n’est pas traitée, la syphilis congénitale peut entraîner des fausses couches, des naissances prématurées et des mortinaissances.

Selon le gouvernement canadien, les cas de syphilis ont augmenté de 109 pour cent au cours des quatre dernières années, et selon le plan d’action contre la syphilis de la Colombie-Britannique, plus de 90 pour cent des cas de syphilis infectieuse en 2022 concernent des femmes en âge de procréer (15 à 49 ans). vieux). Au Canada, les taux de syphilis congénitale ont augmenté de 599 pour cent.

« Notre objectif est de créer un test au point d’intervention qui puisse être utilisé avec des échantillons faciles à collecter, tels que l’urine », a déclaré Cameron. Ces tests seraient faciles à réaliser et à interpréter, permettant aux gens de s’auto-tester à domicile. Le plus grand défi auquel Cameron et son équipe sont confrontés dans la création de ces tests est que les peptides nécessaires à la détection de l’infection sont présents à faible concentration, ce qui pose un problème de sensibilité.

« C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin », a déclaré Cameron.

« Dr. Le travail de Cameron soutient [UVic’s Aspiration 2030 Research and Creative Works Strategy] plan, y compris la collaboration avec des partenaires internationaux et la mobilisation des connaissances pour relever les défis sociétaux », a écrit Fraser Hof, vice-président par intérim, Recherche et innovation, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à le Martlet.

« Un financement d’une telle ampleur et d’un tel prestige contribue à positionner l’UVic comme un chef de file de la recherche ayant un impact direct et positif sur la santé publique », a déclaré Hof. « Le NIH est le plus grand bailleur de fonds public de la recherche biomédicale au monde et ces investissements renforcent la confiance dans son programme de recherche visant à répondre à l’épidémie de syphilis. »

Cette recherche révolutionnaire pourrait s’avérer cruciale dans la lutte actuelle contre la syphilis, offrant de l’espoir à des millions de personnes dans le monde. En cas de succès, de nouveaux tests permettront non seulement de diagnostiquer la syphilis avec précision et facilité, mais contribueront également à la lutte contre cette maladie dévastatrice partout dans le monde, y compris dans les endroits aux ressources limitées où les cas de syphilis sont plus élevés.