Des chercheurs de l’Université de la Saskatchewan mènent des avancées prometteuses dans le traitement de la sclérose en plaques

De nouveaux traitements visant à favoriser la repousse des cellules nerveuses chez les personnes atteintes de SEP suscitent l’optimisme à l’Université de la Saskatchewan. sas

Contenu de l’article La Saskatchewan abrite certains des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde. Une caractéristique distincte et débilitante de cette maladie est l’endommagement des cellules nerveuses qui, au fil du temps, contribue au déclin de la fonction physique et à une réduction de la qualité de vie. Nataliya Tokarska sait à quel point la SEP peut être dévastatrice pour les familles. Dans le cadre de ses recherches de troisième cycle à l’Université de la Saskatchewan avec la Dre Valerie Verge (Ph. D.), professeure d’anatomie, de physiologie et de pharmacologie et directrice du Cameco MS Neuroscience Research Centre, elle a rencontré et établi des liens avec de nombreuses personnes atteintes de SEP, ainsi qu’avec leurs familles, amis et soignants.

Publicité 2 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RESERVE AUX ABONNES UNIQUEMENT Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité aux articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Saskatoon StarPhoenix ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Bénéficiez d’informations et d’analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Puzzles quotidiens incluant le New York Times Crossword. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité aux articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Saskatoon StarPhoenix ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Bénéficiez d’informations et d’analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Puzzles quotidiens incluant le New York Times Crossword. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos pensées et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Bénéficiez d’articles supplémentaires chaque mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. Connectez-vous ou créez un compte ou

Contenu de l’article « Être témoin des difficultés liées à la SEP m’a fait réaliser à quel point il serait important de trouver une autre thérapie alternative », a-t-elle déclaré. Motivée par les patients qui l’entourent, Tokarska mène des recherches qui stimulent la capacité de régénération des cellules nerveuses endommagées. Ses travaux novateurs recueillent des résultats précliniques encourageants. Cette thérapie alternative unique, connue sous le nom d’hypoxie aiguë intermittente (AIH), consiste à exposer un sujet à des périodes alternées de niveaux d’oxygène normaux et réduits. Bien que cette technique ait été étudiée dans le cadre de lésions de la moelle épinière, les travaux de Tokarska visent à l’appliquer à la sclérose en plaques. « Cette recherche a montré que l’AIH peut induire une réparation et protéger le système nerveux dans un modèle animal de SEP », a déclaré Tokarska. Les résultats de ses essais sont très prometteurs et ont montré une réduction des niveaux d’invalidité et des indicateurs de protection et de réparation accrues des cellules nerveuses. Le traitement a également entraîné une réduction des niveaux d’inflammation et une évolution vers un « état de réparation » dans les zones restantes de lésions nerveuses. Ces résultats positifs ont duré au moins deux semaines (dernier point de temps examiné) après la fin du traitement.

Titres de l’après-midi Recevez les derniers titres, les dernières nouvelles et les chroniques. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue vous a été envoyé. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable. Le prochain numéro d’Afternoon Headlines sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Annonce 3 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Tokarska a noté que ce travail s’appuie sur les conclusions d’autres chercheurs du laboratoire Verge au sein du Centre de recherche en neurosciences Cameco MS de l’Université de la Saskatchewan. Des études menées par d’autres chercheurs de son groupe de recherche ont démontré l’impact de la stimulation nerveuse électrique sur le soutien des décharges des cellules nerveuses et l’encouragement de la guérison des cellules endommagées. Malheureusement, ces procédures sont invasives et difficilement applicables dans le cas de la SEP, où les lésions peuvent apparaître n’importe où dans le cerveau et la moelle épinière. Le traitement AIH favorise un effet réparateur similaire dans les cellules nerveuses, avec l’avantage supplémentaire d’être non invasif. Le laboratoire termine actuellement des travaux précliniques supplémentaires sur les effets de l’AIH sur la SEP et est sur le point d’introduire l’AIH dans les essais cliniques chez les humains atteints de SEP. « Nous sommes très enthousiastes et pleins d’espoir quant au potentiel de l’AIH à réparer et à protéger dans les cas de SEP », a déclaré Tokarska. Tokarska et sa directrice de thèse, la Dre Valerie Verge (PhD), ont reçu un financement de MS Canada et du USask College of Medicine pour mener à bien ce travail. Ce contenu est le fruit d’un partenariat entre le Saskatoon StarPhoenix et l’Université de la Saskatchewan.

Annonce 4 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Recommandé par la rédaction Questions-réponses : Un médecin de la Saskatchewan explique la découverte de la sclérose en plaques Jeunes innovateurs : un chercheur de l’Université de la Saskatchewan dépasse les limites biologiques pour découvrir de nouvelles connaissances sur la sclérose en plaques Le Saskatoon Star Phoenix a créé un Titres de l’après-midi Newsletter qui peut être envoyée quotidiennement dans votre boîte de réception afin que vous soyez au courant des actualités les plus importantes de la journée. Cliquez ici pour vous abonner. Certaines plateformes en ligne bloquent l’accès au journalisme dont vous dépendez. Notre site Web est donc votre destination pour les dernières nouvelles. Assurez-vous donc de mettre thestarphoenix.com dans vos favoris et de vous inscrire à nos newsletters afin que nous puissions vous tenir informé. Cliquez ici pour vous abonner.

Contenu de l’article