Des chercheurs de l’UBC Medicine favorisent de meilleurs résultats en matière de santé grâce aux bourses Health Research BC 2024

Quinze chercheurs de la faculté de médecine de l’UBC font partie de la cohorte 2024 de chercheurs et de professionnels de la santé de Michael Smith Health Research BC qui se voient attribuer un nouveau financement pour faire progresser la recherche transformationnelle en santé.

Le financement, annoncé aujourd’hui par Health Research BC, aide les professionnels de la santé et les chercheurs en début de carrière à étudier les problèmes de santé urgents, à développer des traitements innovants et à traduire leurs résultats en pratique au profit des personnes de toute la Colombie-Britannique.

Les lauréats de la faculté de médecine aborderont des sujets clés, notamment la manière de surmonter les disparités dans les soins aux patientes atteintes du cancer du sein dans les régions rurales de la Colombie-Britannique et de développer un langage axé sur l’équité avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de réduire la discrimination à l’égard des autochtones dans les soins de santé.

Au total, 27 chercheurs en santé à l’UBC ont reçu un financement dans le cadre des concours 2024 de Health Research BC.

Le Programme de bourses d’études soutient les chercheurs en santé en début de carrière, en les aidant à former leurs propres équipes de recherche, à former la prochaine génération de scientifiques et à développer des programmes de recherche de premier plan. Programme de recherche pour les professionnels de la santé (PS-I) soutient les professionnels de la santé activement impliqués dans les soins aux patients pour bâtir leurs programmes de recherche en santé, former la prochaine génération de scientifiques et apporter des contributions significatives à leur domaine.

Lauréats de la Faculté de médecine

Les érudits Stéphanie GleggSciences de l’occupation et ergothérapie

Projet : Établir des liens entre les connaissances et l’application des connaissances : utiliser les facteurs sociaux de la transmission des connaissances pour améliorer la prestation des services de santé

Institution hôte : UBC

Lieu de recherche : UBC Vancouver

Projet : Établir des liens entre les connaissances et l’application des connaissances : utiliser les facteurs sociaux de la transmission des connaissances pour améliorer la prestation des services de santé Institution hôte : UBC Lieu de recherche : UBC Vancouver Andrew IvsinsMédecine

Institution hôte : UBC

Lieu de recherche : Centre de recherche sur la toxicomanie de la Colombie-Britannique

Partenaires : Centre de recherche sur la toxicomanie de la Colombie-Britannique/Fondation St. Paul

Institution hôte : UBC Lieu de recherche : Centre de recherche sur la toxicomanie de la Colombie-Britannique Partenaires : Centre de recherche sur la toxicomanie de la Colombie-Britannique/Fondation St. Paul Catrina LoucksPédiatrie/Anesthésiologie, Pharmacologie et Thérapeutique

Projet : Vers une meilleure gestion de la douleur chez les enfants grâce à des informations génétiques spécifiques au patient

Institution hôte : UBC

Lieu de recherche : Institut de recherche de l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique

Projet : Vers une meilleure gestion de la douleur chez les enfants grâce à des informations génétiques spécifiques au patient Institution hôte : UBC Lieu de recherche : Institut de recherche de l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique Hudson ReddonMédecine

Projet : Évaluation de l’impact de l’exposition et de l’accès au cannabis sur les trajectoires de consommation de substances chez les personnes qui consomment des drogues non réglementées à l’ère du fentanyl

Institution hôte : UBC

Lieu de recherche : UBC

Partenaires : Centre de recherche sur la toxicomanie de la Colombie-Britannique/Fondation St. Paul

Projet : Évaluation de l’impact de l’exposition et de l’accès au cannabis sur les trajectoires de consommation de substances chez les personnes qui consomment des drogues non réglementées à l’ère du fentanyl Institution hôte : UBC Lieu de recherche : UBC Partenaires : Centre de recherche sur la toxicomanie de la Colombie-Britannique/Fondation St. Paul Silvia StringhiniÉcole de santé publique et de la population

Projet : Adversité socio-économique tout au long de la vie et trajectoires de vieillissement du jeune âge à la vieillesse

Institution hôte : UBC

Lieu de recherche : École de santé publique et de la population de l’UBC