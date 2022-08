Des chercheurs de l’UBC disent avoir trouvé un «point faible» dans toutes les variantes du COVID-19 qui pourrait conduire à un meilleur traitement

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont découvert ce qu’ils décrivent comme un “point faible” dans toutes les principales variantes du virus qui cause le COVID-19 – une révélation qui, selon eux, pourrait ouvrir la porte à des traitements pour lutter contre les maladies actuelles et futures mutations.

Dans une étude évaluée par des pairs publiée jeudi, l’équipe de recherche a déclaré avoir trouvé un point faible largement cohérent – ​​comme une brèche dans l’armure protéique de pointe du virus – qui a survécu aux mutations du coronavirus à ce jour. Les scientifiques ont déterminé qu’un certain fragment d’anticorps était capable de “neutraliser efficacement” toutes les variantes, dans une certaine mesure, car il exploitait la vulnérabilité.

“Ce qui est excitant, c’est ce qu’il nous dit que nous pouvons faire maintenant. Une fois que vous connaissez le [weak] spot, c’est un peu comme l’analogie de la ruée vers l’or. Nous savons où aller », a déclaré Sriram Subramaniam, auteur principal de l’étude et professeur à la faculté de médecine de l’UBC.

“Nous pouvons maintenant utiliser ces informations … pour concevoir de meilleurs anticorps qui peuvent ensuite en tirer parti [weak] placer.”

À la recherche de la “clé principale”

Les anticorps sont produits naturellement par le corps pour combattre les infections, mais peuvent également être créés en laboratoire pour être administrés en tant que traitement. Plusieurs traitements par anticorps existent déjà pour lutter contre le COVID-19, mais leur efficacité s’estompe contre des variantes fortement mutées comme l’Omicron récemment dominant.

“Les anticorps s’attachent à un virus d’une manière très spécifique, comme une clé entrant dans une serrure. Mais lorsque le virus mute, la clé ne rentre plus”, a écrit Subramaniam dans un communiqué.

“Nous recherchions des clés maîtresses – des anticorps qui continuent de neutraliser le virus même après des mutations importantes.”

Une infirmière fournit des informations aux parents et aux enfants au cours de la première semaine de vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de plus de six mois dans une clinique de Vancouver Coastal Health à Vancouver le 4 août. (Ben Nelms/CBC)

Subramaniam a déclaré que le fragment d’anticorps identifié dans l’article serait cette “clé principale”.

Matthew Miller, directeur du DeGroote Institute for Infectious Disease Research de l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario, a décrit les résultats comme “un développement vraiment important” dans la lutte contre le COVID-19.

“Il a été en mesure de montrer que cet anticorps fonctionne contre tous et c’est vraiment unique… Cela suscite certainement l’espoir que ce [weak] la zone qu’ils ciblent serait une zone que le virus aurait beaucoup de mal à changer – même à l’avenir, car s’il était facile de changer, il est très probable [the virus] aurait déjà essayé de le changer », a déclaré Miller, qui n’a pas participé à l’étude.

“Maintenant … les virus peuvent toujours nous tromper”, a-t-il noté dans une interview jeudi. “Ils sont intelligents. Il y a toujours des moyens de s’en sortir. Mais ce que nous voulons faire, c’est rendre cela aussi difficile que possible.”

Imagerie de haute technologie utilisée pour étudier le virus

Dans le cadre de l’étude publiée dans Communication Naturel’équipe de recherche a utilisé un processus appelé cryo-microscopie électronique (cryo-EM) pour examiner le point faible de la protéine de pointe du virus, appelé épitope.

La technologie Cryo-EM consiste à congeler des échantillons du virus et à prendre des centaines de milliers de photos – similaires aux rayons X – utilisées pour recréer un modèle 3D de la molécule à partir d’un niveau atomique.

“Imaginez que vous aviez la taille d’un atome et que vous pouviez voir exactement ce qui se passait”, a expliqué Subramaniam.

Tout au long du processus, l’équipe a vu comment les anticorps interagissaient avec le virus. Le fragment d’anticorps, appelé VH Ab6, a pu se verrouiller sur le point faible et neutraliser le virus.

Subramaniam a déclaré que les sociétés pharmaceutiques pourraient exploiter la faiblesse pour créer un traitement potentiellement “résistant aux variantes”.

Le chercheur a noté que les développements résultant de la découverte de l’équipe ne feront pas partie du traitement COVID-19 dans les cliniques pendant un certain temps, mais il l’a décrit comme une étape de plus dans la compréhension du coronavirus lui-même et de la maladie qu’il provoque.

“Nous ne savons jamais si cet anticorps ne sera soudainement pas efficace contre la prochaine variante ou non … Mais nous disons simplement qu’il a très bien résisté pour pouvoir neutraliser les variantes que nous avons vues à ce jour”, Subramaniam a dit.

L’équipe de l’UBC a collaboré avec des collègues de l’Université de Pittsburgh, qui ont criblé de grandes bibliothèques d’anticorps et testé leur efficacité contre le COVID-19.