Des chercheurs de l’IISc découvrent la toute première origine commune de la plupart des venins d’araignées

Le venin d’araignée peut être un cauchemar pour certaines personnes, mais c’est aussi un sujet fascinant d’étude scientifique. Une nouvelle étude publiée par deux chercheurs de l’Indian Institute of Science de Bangalore a découvert l’origine et la diversité évolutives des toxines d’araignées. Il met également en lumière l’histoire ancienne de ces créatures énigmatiques. Les chercheurs ont utilisé des techniques uniques pour identifier des dizaines de nouvelles superfamilles de toxines et retracer leur origine à un “nœud primordial” qui a émergé il y a plus de 375 millions d’années. Cette découverte met également en évidence les stratégies évolutives intrigantes de ces remarquables prédateurs.

Le venin d’araignée est un mélange complexe de diverses substances, y compris des peptides riches en disulfure (DRP). Les DRP sont abondants dans les venins d’araignées, mais leurs origines évolutives ne sont pas claires en raison de leur diversité moléculaire et du manque de données provenant de différentes lignées d’araignées. Le Dr Kartik Sunagar et Naeem Yusuf Shaikh du laboratoire de venin évolutif de l’IISc ont récemment publié un article sur l’origine des toxines de venin d’araignée riches en disulfures.

Les chercheurs ont utilisé une approche globale combinant la phylogénétique (l’étude des relations évolutives entre les organismes), les analyses structurelles et l’histoire évolutive pour étudier les DRP.

«Nous avons non seulement identifié 78 nouvelles superfamilles de toxines d’araignées, mais également fourni la première preuve de leur origine commune. Nous traçons l’origine de ces superfamilles de toxines à un nœud primordial – que nous nommons “Adi Shakti”, d’après le créateur de l’Univers selon la mythologie hindoue – il y a 375 millions d’années chez l’ancêtre commun des Araneomorphae et Mygalomorphae”, ont-ils écrit dans leur Les aranéomorphes, ou « araignées modernes », comprennent les orbe-tisserands, les veuves noires et les araignées sauteuses. Mygalomorphae comprend des araignées aux caractéristiques plus anciennes, telles que les tarentules.

Les résultats de la recherche révèlent que le venin de la plupart des araignées – qui est un mélange complexe de produits chimiques – est basé sur une structure moléculaire unique. Ceci est inhabituel, car la plupart des autres animaux venimeux dépendent de diverses toxines ayant des origines évolutives indépendantes. Les chercheurs ont découvert que l’évolution des superfamilles de toxines DRP différait entre les deux groupes d’araignées, les aranéomorphes évoluant plus rapidement que les mygalomorphes. Ils ont également découvert que l’évolution du venin d’araignée était influencée par la façon dont le venin était utilisé, soit pour la prédation, soit pour l’autodéfense.

Ces découvertes fournissent de nouvelles informations sur l’histoire évolutive remarquable du venin d’araignée et mettent en lumière la façon dont ces créatures énigmatiques ont développé un arsenal d’armes aussi diversifié et efficace.

