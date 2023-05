Des chercheurs de la Colombie-Britannique sur les commotions cérébrales proposent de modifier la façon «extrêmement incohérente» de diagnostiquer la lésion cérébrale

Se souvenir de ce qui s’est passé après qu’elle s’est cogné la tête sur la glace en jouant au hockey est difficile pour Meg Kerekes.

Mais l’ancien joueur de hockey de l’école secondaire de Vancouver sait ce que ressentait ce mal de tête particulier – « comme un poids d’une livre sur place qui a été touché ».

« J’oublie s’ils m’ont fait sortir ou si j’ai terminé le reste du match », a-t-elle déclaré à propos de la commotion cérébrale présumée en septembre 2018 alors qu’elle jouait au hockey amateur pendant ses années de lycée à Vancouver. « Je pense que j’aurais peut-être fini le jeu. »

Son entraîneur, qui était également responsable de la sécurité, lui a suggéré d’arrêter de jouer et a mentionné qu’elle pourrait avoir une commotion cérébrale.

« Je ne suis pas allé chez un médecin ou quoi que ce soit. Ils ne m’ont tout simplement pas laissé jouer pendant deux semaines », a déclaré Kerekes, qui a subi un autre coup à la tête cinq mois plus tard lorsqu’un joueur adverse l’a percutée.

Sa mère l’a emmenée à l’hôpital après le deuxième incident sur ordre de l’entraîneur, où une commotion cérébrale présumée a été confirmée, et Kerekes a été absent de l’école pendant 10 jours. Elle est retournée à l’entraînement de hockey « léger », mais pas de matchs trois semaines plus tard.

Les entraîneurs et autres bénévoles du sport amateur doivent être plus conscients des risques de commotion cérébrale, a déclaré Kerekes, qui a toujours un léger mal de tête parfois simplement en secouant la tête en écoutant de la musique.

« Un mécontentement généralisé à l’égard des critères existants »

Reconnaître et diagnostiquer correctement les commotions cérébrales a également été un problème dans les milieux cliniques. Un chercheur de Vancouver espère que cela changera avec une nouvelle norme de diagnostic qu’il a aidé à développer.

Noah Silverberg, professeur agrégé de psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique, a codirigé les efforts d’un panel international pour remplacer les définitions « extrêmement incohérentes » de la commotion cérébrale.

Les experts nord-américains, européens et australiens comprenaient des cliniciens-chercheurs tels que des médecins urgentistes, des neurochirurgiens, des pédiatres et des spécialistes de la réadaptation et de la médecine sportive.

L’article de Silverberg décrivant les nouveaux critères standardisés, co-écrit par le neuropsychologue Grant Iverson du Spaulding Rehabilitation Hospital, affilié à l’Université de Harvard, au nom de l’American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM), était publié la semaine dernière dans la revue Archives de médecine physique et de réadaptation.

Silverberg a déclaré que la commotion cérébrale a toujours été minimisée en tant que blessure mineure qui ne nécessite pas de soins médicaux et dont on pense qu’elle s’améliore d’elle-même.

Cela signifie souvent que les gens ne recherchent pas de traitement médical immédiatement, voire pas du tout, de sorte qu’une éventuelle lésion cérébrale traumatique légère n’est pas détectée, a déclaré Silverberg, qui se concentre sur la récupération et le traitement des commotions cérébrales.

Cependant, une commotion cérébrale peut ne pas être diagnostiquée dans une salle d’urgence, où l’accent est généralement mis sur l’élimination des blessures catastrophiques plutôt que sur le diagnostic d’une condition qui pourrait impliquer des symptômes persistants et une invalidité, a-t-il déclaré.

On s’inquiète aussi depuis longtemps du fait que les médecins de famille passent à côté des signes et des symptômes d’une commotion cérébrale en raison du peu de formation dans un domaine qui a progressé rapidement au cours des dernières décennies. Il existe également des incohérences dans la façon dont la maladie est diagnostiquée dans les cliniques spécialisées dans les commotions cérébrales, a déclaré Silverberg.

Une définition de la lésion cérébrale traumatique légère publiée par l’ACRM en 1993 est obsolète, a-t-il déclaré, et le fait qu’un patient soit diagnostiqué avec la maladie dépend des critères particuliers utilisés.

Il a déclaré que le diagnostic des commotions cérébrales est délicat car les symptômes peuvent se chevaucher avec d’autres conditions, de sorte que les prestataires de soins de santé devraient déterminer comment une personne a été blessée, par exemple, en étant frappée à la tête alors qu’elle participait à un sport ou lors d’un accident.

Deux symptômes ou plus, tels qu’un mal de tête et des étourdissements, répondraient aux critères de diagnostic d’une commotion cérébrale, mais les cliniciens devraient également s’appuyer davantage sur des signes d’observation tels qu’un patient répondant lentement aux questions, étant déséquilibré ou ne sachant pas où il se trouve, Silverberg a dit.

Un examen clinique qui teste l’équilibre, la mémoire, la concentration et la vision fait également partie des nouveaux critères, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un scanner cérébral pourrait également être commandé mais ne montre pas toujours des signes de blessure.

Il a souligné une étude de 2008 en Australie qui appliquait plusieurs ensembles de critères à 12 000 enfants âgés de 3 à 16 ans et a révélé que la proportion de ceux diagnostiqués avec une commotion cérébrale légère variait de 7% à 99%. Silverberg a déclaré qu’un éventail aussi large signifie qu’il existe un énorme obstacle à l’harmonisation des résultats d’études comparant « des pommes et des oranges ».

« Je pense qu’il y a eu un mécontentement généralisé à l’égard des critères existants parmi les prestataires de soins de santé de toutes sortes. Différents contextes ont tous intérêt à adopter ces critères unifiés, fondés sur des preuves et fondés sur le consensus. »

Les survivants d’abus « exclus de la conversation »

Les nouveaux critères soulignent également la nécessité d’une sensibilisation à la violence entre partenaires intimes.

« Être agressé par votre partenaire est une façon alarmante de se blesser », a déclaré Silverberg. Et ils ont été tenus à l’écart de la conversation sur la recherche sur les lésions cérébrales jusqu’à très récemment.

Stacey Ashton, gestionnaire des services d’hébergement et des logements abordables à YW Calgary, a déclaré que l’établissement qui offre un espace d’hébergement aux femmes pendant 21 jours a récemment commencé à dépister les traumatismes crâniens légers qui auraient pu survenir à cause de la violence domestique.

« Le gros morceau, aussi, sera de sensibiliser les femmes qui subissent de la violence, qu’elles pourraient avoir une lésion cérébrale potentielle. Je pense que cette corrélation est mal comprise par beaucoup de gens », a déclaré Ashton.

De nouveaux critères ou directives cliniques prennent généralement plusieurs années pour être universellement adoptés à mesure que la sensibilisation augmente, mais cela pourrait se produire plus rapidement dans certains cas si les compagnies d’assurance exigent un diagnostic vérifié selon la dernière définition d’une condition avant de payer pour un traitement spécifique, a déclaré Silverberg. .