Le plastique et le tas de déchets qui en découlent sont devenus l’un des plus gros fléaux au monde et pour en atténuer l’impact dans une certaine mesure, un groupe de chercheurs de l’Université d’Hyderabad (UoH) a mis au point une réponse à un prix abordable à la menace du tri. Déchets plastiques.

Les chercheurs ont pu être au moins 97% précis dans l’identification du type de déchets plastiques.

Le groupe de recherche, composé du doctorant Rajendhar Junjuri et du professeur agrégé Dr G Manoj Kumar, a utilisé une technique laser connue sous le nom de spectroscopie de rupture induite par laser (LIBS) pour obtenir des données de toutes sortes de plastiques.

L’équipe a prélevé des échantillons de déchets plastiques dans une unité de tri du district de Nirmal à Telangana pour aider à comprendre les conditions d’application en temps réel. Ils ont ensuite utilisé les données générées par LIBS avec l’apprentissage automatique pour identifier les différents types de plastique. Parler à Express indien, le duo de chercheurs serait suffisamment confiant quant à l’utilisation de leur travail pour aider à identifier les différents types de déchets et ainsi, à l’avenir, aider à recycler les déchets efficacement et sans plus de dommages pour le monde.

Kumar aurait déclaré que pour le problème toujours croissant des déchets plastiques, le recyclage est l’une des solutions les plus primaires. Mais tout aussi important est le processus difficile d’identification du type de plastique pour que le recyclage fonctionne.

«Il y a tellement de choses en plastique. Tout le monde ne suit pas l’affichage de son numéro de recyclage. Plusieurs articles sont également constitués d’un mélange. Dans notre méthode, lorsque nous projetons un laser sur les déchets, cela peut nous dire de quel type de plastique il s’agit », a-t-il déclaré.

Les chercheurs mettent également en garde contre toute erreur d’identification du plastique qui pourrait entraîner une dégradation de la qualité du produit recyclé. Par rapport à cela, la méthode trouvée par les chercheurs de l’UoH permet d’atteindre près de 97% de précision, réduisant ainsi le risque d’identification erronée des déchets plastiques.

L’utilisation correcte de la méthode sera bénéfique pour tous, y compris pour un fabricant de produits recyclés qui pourra alors choisir correctement sa matière première pour aller plus loin avec le produit recyclé. De plus, pour un recycleur, cela réduira les coûts.

Le document de recherche du duo intitulé « Tri à faible coût des déchets plastiques » figurait dans la revue de l’année 2020 d’Optics & Photonics News (OPN), publiée par Optical Society of America (OSA).